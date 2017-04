Az edzés a tervezett időben ér véget

A szabályok szerint a szabadedzések alatt a felfüggesztések idején is ketyeg az óra, és a versenyirányítás nem is ad engedményeket: közölték, hogy magyar idő szerint 9.30-kor mindenképpen vége lesz a tréningnek. Azért bízzunk benne, hogy addig még látunk autókat a pályán... A FOM TV egy stábja az előbb bement a versenyigazgatóhoz, Charlie Whitinghoz, úgyhogy remélhetőleg az ő magyarázatát is meghallgathatjuk hamarosan.