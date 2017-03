Vettel ügyes stratégiával lazán verte a Mercedest

rendezés Legfrissebb fölül legfrissebb alul

Kezdettől fogva gyorsabbnak tűnt Hamiltonnál, és miután a Mercedes pislogott előbb, 6 körrel később kereket cserélve az élre került az idénynyitó Ausztrál Nagydíjon. A Mercedes a Ferrari tempójával sem tudott mit kezdeni, Räikkönen viszont alaposan lemaradt.

Sebastian Vettel fölényes és fontos győzelemmel indította a Forma-1 2017-es szezonját az Ausztrál Nagydíjon, amelyen a Ferrari nemcsak a stratégiával járt túl a Mercedes eszén, hanem gyorsabbnak is tűnt nála. Valtteri Bottas első versenye a címvédő istállónál kicsit vontatottan kezdődött, de végül közvetlenül Lewis Hamilton mögött fejeződött be, míg Kimi Räikkönen a csapattársától lemaradva 22 másodperces hátránnyal lett 4, miután Max Verstappen elől is menekülnie kellett.

Vettel pályafutása 43. győzelmét aratta vasárnap

Az új autókkal futott első verseny ugyanakkor rögtön rávilágított a szabálymódosítások árnyoldalaira is. Igaz, hogy az Albert Parkban mindig nehéz volt előzni – tavaly is csak 26 helycserét láttunk, az egyik legkevesebbet a szezonban –, de a megerősített aerodinamika miatt most különösen annak tűnt. Akadt pár látványos jelenet, mint amikor Esteban Ocon és Nico Hülkenberg sztereóban hagyta ott Fernando Alonsót, és más pályákon kicsit jobb lehet a helyzet, ám az szinte biztos, hogy az idén az elmúlt évekhez képest kevesebb előzés lesz.

„(Danyiil) Kvjat elég helyet hagyott nekem, de érezni lehet, hogy mennyivel szélesebbek az autók" – mondta Sergio Pérez, aki később Carlos Sainzcal össze is koccant egy előzés közben. Bottas hozzátette: „Az a baj, hogy pár másodperces hátrányból már a tapadás nagy része elveszik, nagyobb mint eddig."

Az a félelem is beigazolódott, hogy a szabálymódosítások széthúzhatják a mezőnyt:

a középmezőny elején, a 6. helyen végző Felipe Massa 57 kör alatt 83 másodpercet kapott Vetteltől, aki mögötte mindenkit lekörözött, a Williams versenyzője mögött befutó Pérez pedig további 26 másodperccel később ért célba. Ezek a különbségek csak lassan fognak csökkenni, ahogy beérnek a fejlesztések.

Egyébként a teszteken kialakult kép tükröződött vissza a futamon is. A Red Bull a senki földjén volt, jócskán lemaradva a Ferraritól és a Mercedestől, ráadásul Daniel Ricciardo napja már a rajtrácsra menet rémálomba fordult, amikor a váltója egy szenzorhiba miatt beragadt. Pedig azt a Q3-ban történt balesete miatt a verseny előtt kicserélték, így azonban csak a bokszból, eleve 2 körös hátrányból vágott neki a távnak, aztán 26 kör után ki is esett.

„Az a pozitívum, hogy ennek az egésznek vége, és végre hazamehetek – nyilatkozta szomorúan, ezúttal a védjegyévé vált széles mosoly nélkül. – A lavina már tegnap elindult. Most nyilván csalódott vagyok, de holnapra túlleszek rajta. Azt hiszem, végül az üzemanyagellátással adódott gond. Erőt merítek abból, hogy Max egész jó tempót diktált."

A Forma-1 új korszaka egyébként is sok kieséssel kezdődött: összesen heten adták fel a versenyt, mindannyian műszaki probléma következtében.



Többen – Kevin Magnussen és Fernando Alonso – a felfüggesztés hibája miatt, aminek akár a megnövekedett terhelés is lehetett az oka. A szombati időmérőn egyes kanyarokban a 8 g-t is elérte a maximális oldalgyorsulás.

A Mercedes pislog előbb

Bár a pilótáknak az idéntől már teljesen manuálisan kell rajtolniuk, és a kuplungkar lineárisan működik, ez némi meglepetésre senkinek nem okozott komolyabb gondot. Vettel egy pillanatra beragadt, de sikerült megtartania a 2. helyet, és az élmezőnyben csak Felipe Massának sikerült javítania egy helyet, amikor elment Romain Grosjean mellett.

A rajtnál mindenki simán eljött, Hamilton megtartott a vezetést

Hamilton simán megtartotta a vezetést, de már az első körökben látszott, hogy meg fog gyűlni a baja Vettellel, akit nem tudott lerázni. A csapattársaiktól hamar elhúztak, 10 kör után már 5 másodperc előnyük volt Bottasszal és Räikkönennel szemben, ám a Ferrari egyre közelebb került az élen álló Mercedeshez. „Közelről követve csökken a leszorítóerő, és csúszkálnak a gumik, Sebastian mégis mögöttünk tudott maradni. Ebből is látszik, hogy a Ferrari ma gyorsabb volt nálunk" – vélte a címvédő csapat főnöke, Toto Wolff.

A 17. körben Vettel már egy másodpercen belül volt Hamiltonhoz képest, akit ezért behívtak a bokszba egy új szett lágy gumiért.

Tudtuk, hogy beragadhatunk Verstappen mögé, de aggódtunk az elévágás miatt"

– ismerte el Wolff. Pontosan ez történt: Hamilton a Red Bull mögé tért vissza, és hiába sürgették a rádión, annak ellenére sem tudta megelőzni, hogy újabb – igaz, két fokozattal keményebb – gumikon volt.

A Ferrarinál ezt látva ellenálltak a kísértésnek, és hidegvérűen kint hagyták a pályán Vettelt további 6 körig. Ez azért válhatott be, mert az idei Pirellik végre jól bírják a strapát, így Vettel még 20 kör után is egyéni legjobb időket ért el az ultralágyakkal, amelyeken rajtolt. A Ferrari tökéletesen időzített: pont akkor, a 23. körben cserélték le a kereket a német versenyző autóján, amikor néhány kritikus méterrel Verstappen és az őt üldöző Hamilton elé hajthatott ki a bokszból.

A Ferrarinak már égető szüksége volt erre a győzelemre

A Mercedesnél számítottak rá, hogy az elévágás hátrányos lehet, de Niki Lauda szerint nem követtek el stratégiai hibát, mert a Ferrari gyorsabb volt náluk, ezért Vettel mindenképpen eléjük került volna a kerékcserék egyetlen fordulója során. Ráadásul Hamilton, aki már néhány kör után panaszkodni kezdett a gumikra, nem halaszthatta tovább a kiállását. „Főleg az első etapban, az ultralágyakon voltak hihetetlenül gyorsak – mondta a Ferrariról.

Csak egy körrel álltam ki előbb, mint terveztük, de egyszerűen nem is tudtam volna tovább menni ezekkel a gumikkal.



Talán a beállítások miatt, úgyhogy azokon még csiszolnunk kell."

„Mindig sejtettük, hogy tűrhető tempónk van, és készültünk az elévágásra, de végül Lewis állt ki előbb, aztán feltartották, így az utóvágás kínálta magát – magyarázta a Ferrari vezető versenymérnöke, Jock Clear. – Seb nagyon rálépett a gázra, amikor Lewis kiállt, hátha gondjai lesznek a gumik bemelegítésével."

Hamilton már a verseny elején sem tudott elhúzni Vetteltől

A többi éllovashoz hasonlóan a második etapjára Vettel is a lágy gumikra váltott, és mivel Hamilton még mindig Verstappen mögött küszködött, lazán elvitorlázott a távolba. Mire a Red Bull egyetlen talpon maradt versenyzője a 25. körben kiállt a bokszba, az élen haladó Ferrari előnye már 6 másodperc volt, és a táv fennmaradó részében Vettel láthatóan csak Hamilton tempójához igazodva, könnyedén kontrollálta a különbséget, amely egy ponton 10 másodpercnél is nagyobb volt közöttük.

Clear azonban úgy vélte, sem a Ferrari, sem a Mercedes valódi gyorsaságára nem derült fény az Albert Parkban.



„Eleinte Lewis menedzselte a tempót, mert ez volt a helyes, a végén viszont Seb – mondta. – Tényleg nem tudnám megmondani, melyik volt a gyorsabb autó ma. Itt annyira nehéz előzni, hogy Sebnek nem volt értelme túlságosan nyomnia Lewis mögött, de Lewis sem nyomta teljes gázzal, ezért egyikünk tempójára sem derült igazán fény."

Vettel a 2015-ös Szingapúri Nagydíj után tért vissza a dobogó tetejére. Látszott rajta, hogy madarat lehet fogatni vele, a világbajnoki esélyekről azonban szerinte még korai beszélni.

Nem vagyok nagy rajongója a pezsgőnek, de a dobogón ízlett! Remélem, kapok még néhány palackkal az idén



– mondta később. – Mindenki számára nagy megkönnyebbülés ez a szép győzelem. Az elmúlt hónapok kemények voltak, de leszegett fejjel dolgoztunk. Ez a csapat szempontjából óriási eredmény a tavalyi megpróbáltatások után."

Tartottak a gumiktól

Wolff elismerte, hogy a csapatok még féltek kissé az ismeretlen Pirelliktől. „Azt a célt elértük, hogy a gumik tovább tartanak, és keményebben lehet nyomni velük, ami talán kicsit félrevezetett minket. Valószínűleg jobban is meghajthattuk volna őket" – vallotta be. Nico Hülkenberg és Danyiil Kvjat kivételével, akinek az autójában a pneumatikus rendszert kellett feltölteni, a várakozásoknak megfelelően mindenki egyetlen kerékcserével jutott el a célig. A második etapra a legtöbben óvatosságból a lágy keveréket választották, Verstappen és Massa viszont a szuperlágyat, és az is jól bírta a megpróbáltatásokat.

Räikkönennek a rajtnál és a második etap vége felé is menekülnie keltett Verstappen elől

Verstappen majdnem 10 másodperccel volt Räikkönen mögött, amikor a kiállását követően visszatért a pályára, de a hátrányát az 50. körig lefaragta szűk 2 másodpercre, mielőtt a finn a hajrában rálépett a gázra, megfutva a verseny leggyorsabb körét is. „Verstappen miatt nem aggódtam túlzottan, mert tudtam, hogy itt mennyire nehéz előzni. A 4. hely távolról sem tragédia – jelentette ki Räikkönen, aki főleg az első etapban maradt le Vetteltől. – Itt minden az időmérőn és a rajton múlik, ma azonban az ultralágy gumikon ugyanúgy küszködtem, mint tegnap. A lágy gumikon már jobb volt az autónk."

Verstappen meglepődött, hogy tartani tudta a lépést Räikkönennel, és úgy érezte, a Red Bull a versenyen sokkal jobban működött, mint az időmérőn



– igaz, még így is csaknem fél perccel Vettel után ért célba.

A Ferrariéhoz hasonlóan kezdetben a Mercedes háziversenye is egyoldalúnak tűnt. Az első 15 körben Bottas 8 másodpercet kapott Hamiltontól, a második etapban, a lágy gumikon viszont fordult a kocka, és 2 másodpercen belül megközelítette a csapattársát, hogy végül közvetlenül mögötte intsék le. „Kicsit jobbra számítottam, de ez elfogadható kezdet – mondta a finn. – A nagy kérdőjel számomra az első etap, amikor nem voltam elég gyors, az ultralágyakon túlságosan csúszkáltam. Ahogy átváltottunk a lágyakra, minden rendben ment, rögtön keményebben tudtam nyomni a gázt, és sokkal jobban élveztem a vezetést."

A középmezőnyben fordulatosabb volt a küzdelem

Eközben az élkvintett mögött Felipe Massa egyedül, senkitől nem fenyegetve haladt a 6. hely felé.

Nem is rossz egy ilyen öregembertől!

– viccelődött. – Tudtuk, hogy a Ferrari, a Mercedes és a Red Bull gyorsabb nálunk. A verseny jól ment, a rajtnál sikerült megelőznöm Grosjeant, ami fontos volt, mert gőzöm sincs, a szombati körét honnan rángatta elő. Utána végig magányosan vezettem, kontrollálva a tempót."

Grosjean nem jutott messzire, az új Ferrari motor, amelyet a Haas annyira dicsért az előszezonban, ugyanis már 14 kör után megadta magát, míg csapattársát, Magnussent – aki az első körben nekiment Marcus Ericsson Sauberjének – később a felfüggesztés hibája vonta ki a forgalomból. Ketten, Jolyon Palmer és az újonc Lance Stroll pedig fékproblémák miatt estek ki.

Magnussen az első körben megcsúszott, és megtorpedózta Ericsson Sauberjét

Az utolsó négy pontszerző helyet a Force India és a Toro Rosso foglalta el. Carlos Sainz mindössze 1,2 másodperccel Pérez mögött ért célba, holott előzőleg Kvjat tűnt esélyesebbnek rá, hogy a szuperlágy gumikon levadássza a Force Indiát. Az eltérő stratégiára való tekintettel Sainz előre is engedte őt, csakhogy 8 körrel a leintés előtt ki kellett állnia a bokszba feltölteni a pneumatikát, amivel visszakerült a csapattársa mögé.

Mögötte Esteban Ocon egy látványos előzéssel biztosította be F1-es pályafutása első pontját, amikor az 52. körben kivágott Alonso McLarenje mögül. A spanyol versenyző némi meglepetésre egészen addig pontszerző helyen haladt, de akkor az autója a futómű hibája miatt elkezdett balra húzni, és ő úgy vélte, egyébként is csak a körülményeknek köszönhetően találta magát annyira elöl.

Azért voltunk ott, mert a tegnapi időmérőnk tűrhetően sikerült, de valójában mi vagyunk az utolsók, esetleg az utolsóelőttiek.



Ricciardo és Grosjean kiesése miatt örököltük meg a 10. helyet – mondta nem túl optimistán. – Ma az eddigi legjobb versenyeim egyikét futottam. Nagyon kellett spórolnom a benzinnel, ami jelentősen hátráltatott, mégis tartani tudtam a pozíciómat."

Stoffel Vandoorne a másik McLarennel eljutott a célig, igaz, a legutolsó helyen, 14,5 másodperccel lemaradva még a Sauber újoncától, Antonio Giovinazzitól is, aki az időmérőhöz hasonlóan a versenyen is szép munkát végzett.

