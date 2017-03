Räikkönen rekordja után lerobbant a Ferrari a zárónapon

A Renault-nál nem aggódnak

Ahogy arról tegnap mi is írtunk, a Honda ellopja a negatív nyilvánosságot a Renault elől: a franciáknak szintén kijutott a megbízhatósági problémákból a teszteken. Az ő motorjuk azonban jóval erősebbnek tűnik, és a jelek szerint egy komolyabb hibával küzdöttek, csak azzal sokszor. Előre tudták, hogy az ERS-szel gond lesz, ezért a héten korlátozták az egy egységgel megtehető távolságot, de már készen állnak a javítással. „A fejlesztések során hasonló gondokkal találkoztunk a próbapadon is, csak a pályán zajló tesztelés felnagyította ezeket – mondta a Renault programját irányító Rémi Taffin. – Már készülünk a javítással. Melbourne-ben rendelkezésünkre is fog állni, ha minden jól megy, ezért a szezon elején a motorunk már kellően megbízható lesz."

Ez főleg a Red Bull szempontjából kulcsfontosságú, ha nem akarnak már az idény elején lépéshátrányba kerülni a világbajnokságban – különösen, hogy az idén már mindenki csupán négy motort használhat fel a szezon folyamán.