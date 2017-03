Massa kiállt Stroll mellett

A brazil veterán szerint nem szabad bántani a múlt héten többször is hibázó újoncot, mert az idei autókkal nagyon nehéz dolga van a tapasztalatlan pilótáknak. Emlékeztetett, hogy ő maga is sokat hibázott, amikor kezdő volt az F1-ben, ráadásul ő is kicsúszott a múlt héten, és csak szerencséje volt, hogy az autónak nem esett baja. Ha lett volna elég pótalkatrészük, Stroll baleseteivel is be tudták volna fejezni a programjukat.