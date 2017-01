Vettel leszerepelt, Montoya nyerte a Bajnokok Tornáját

rendezés Legfrissebb fölül legfrissebb alul

Az egykori F1-es pilóta, Juan Pablo Montoya első próbálkozásra megnyerte a Bajnokok Tornáját. Az F1-es versenyzők jól szerepeltek, de a címvédő Sebastian Vettel már korán kiesett. Veszélyes baleset is borzolta a kedélyeket Miamiban.

Új győztest avattak a Bajnokok Tornáján, amit először rendeztek meg az USA-ban, a Miami Marlins Park baseball stadionban. A hagyományos, év végi gálaverseny ezúttal januárra csúszott át, több IndyCar és NASCAR-pilóta mellett az F1-es mezőny több ismert tagja is elindult a megmérettetésen. Meglepetésre a címvédő Sebastian Vettel már a csoportkörben kiesett.

Vettel rögtön kikapott az Indianapolis 500 háromszoros győztesétől, Hélio Castronevestől, majd legyőzte a tavalyi Indy 500-győztes Alex Rossit, egy hajszállal viszont lemaradt a közönségkedvenc Travis Pastrana mögött, így kénytelen volt már a csoportkör után az öltözőbe vonulni.

Montoya a háromkerekű Polaris Slingshot volánja mögött Forrás: Race of Champions

Az F1-es különítmény többi tagja nagyrészt jobban szerepelt nála, bár a vasárnapi Nemzetek Kupája előtt a németek számára aggasztó lehet, hogy Pascal Wehrlein nagy igyekezetében egy ijesztő balesetet is összehozott, amikor Felipe Massát üldözve nekiment a falnak, majd Massának, aztán felborult a háromkerekű Polaris Slingshottal. Szerencsére sértetlenül megúszták az ütközést.

A jelenlegi és korábbi F1-es pilóták viszont általában jó formában versenyeztek: Jenson Button először az indycaros James Hinchcliffe-et, majd a NASCAR Sprint Cupban versenyző Kyle Busch-t, aztán az IndyCar-veterán Tony Kanaant verte, a legjobb 8 között viszont 2:1-re kikapott a későbbi döntős Le Mans-legenda, Tom Kristensentől.

Szintén Kristensen állította meg Button egykori F1-es ellenfelét, a Bajnokok Tornája korábbi győztesét, David Coulthardot. A britek színeiben induló Coulthard veretlenül legyűrte a NASCAR-os Kurt Busch-t, az indycaros Ryan Hunter-Reay-t, majd Kyle Busch-t is, Kristensen viszont sima 2:0-val átlépett rajta, és a döntőben folytatta.

Jól haladt az autósport történetének egyik legrövidebb nyugdíjazása után visszatérő Massa is.

A Williams F1-es pilótája bár kikapott a ralikrosszos Petter Solbergtől, utána viszont legyőzte Juan Pablo Montoyát és Wehrleint, majd honfitársát, Castronevest búcsúsztatta a legjobb 8 között. Utána viszont kisebb botrányt kavarva alulmaradt Montoyával szemben.

Massa és Button is sokáig jutott Forrás: Race of Champions

Massa és Montoya a legjobb 4 között a buggyk volánja mögött küzdött, a pályán a brazil pilóta nyerte az első fordulót, de az utolsó kanyarban a falhoz csapta az autóját, ezért 5 másodperces időbüntetést kapott, így csak a 2. lett. A következő próbálkozásra Montoya nyert, így simán továbbjutott, de eleinte egyikük sem tudta, hogy eldőlt a küzdelem, és mindketten felálltak a rajtvonalhoz.

A futamot viszont már nem indították el, hiszen Massa papíron kiesett, ezért a – nem túl népes – közönség fütyülésben tört ki, és Massa is bosszúsan távozott, mert szerinte a szabályok szerint egyszer büntetlenül a falnak lehet ütközni, ráadásul időt is vesztett az esettel. Rágódni viszont nem volt sok idő, mert Montoya első próbálkozásra bejutott a döntőbe.

Kristensen megint bejutott a döntőbe, de az idén Montoya győzte le Forrás: Race of Champions

A korábbi F1-es pilóta a juniorkategóriák után a ma már nem létező CART bajnoka volt, megnyerte az Indianapolis 500-at, és a NASCAR-ban is versenyzett, így az USA-ban is jól ismerik a nevét, de természetesen az F1 közönségének is kedves lehet, hiszen 2001 és 2006 között a mezőny fenegyereke volt, Michael Schumacherrel harcban volt a 2003-as világbajnoki címért.

Montoya kemény ellenfelet kapott, a Le Mans-i 24 órás verseny élő legendáját, Tom Kristensent, de szoros csatában, 2:0-s eredménnyel jobbnak bizonyult dán riválisánál, aki legutóbb is döntős volt, de a végső győzelem továbbra sem jön össze neki. Keserűségnek azonban nem volt helye, hiszen a Bajnokok Tornája elsősorban a közönség és a résztvevők szórakozásáról szól.

Miamiban igen rövid pályát építettek a szervezők, így a futamok egyenként kevesebb, mint 40 másodperc alatt lezajlanak. Rendhagyó módon előbb a Bajnokok Tornáját rendezték meg szombaton, vasárnap a Nemzetek Kupája következik, majd egy új versenyszámot is megtartanak, amely során szintén az országok képviselői küzdenek meg egymással a golf Ryder Cuphoz hasonló pontrendszerben.