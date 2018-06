A wokingiak a vadászpilótákéhoz hasonló kabinnal képzelték el a konstrukciót. Azóta már tudjuk, a zárt pilótafülke helyett a glóriát vezették be a száguldó cirkuszban. A szélvédő ellenáll a nagysebességű becsapódásnak, a fényviszonyokhoz alkalmazkodva pedig segíti a pilóta látását napsütésben és rossz fényviszonyok között is. Emellett a nézők is beláthatnak kívülről a pilótafülkébe. Forrás: McLaren.com