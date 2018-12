Valóban belháború dúl a Ferrarinál?

Mark Hughes, a neves F1-es szakújságíró szerint fennáll a veszélye annak, hogy a belső harcok miatt távozik a Ferrari technikai igazgatója, ami akár a csapat 2019-es esélyeit is romba döntheti.

Egyre több helyről hallatszanak olyan hangok, amelyek szerint a Ferrarinál valóban belháború zajlik, a csapatfőnök Maurizio Arrivabene és a technikai igazgató Mattia Binotto pedig már nem is beszél egymással. A két nagyágyú közti nézeteltérés már a szezon utolsó szakaszában is foglalkoztatta az F1-es sajtót, Arrivabene azonban tagadta a pletykákat, szerinte csupán arról van szó, hogy bizonyos emberek szándékosan ártani akarnak nekik. Mark Hughes, a neves F1-es szakíró szerint Binottónak azonban már ajánlata is van az egyik rivális istállótól.

A Ferrari és az átpolitizált munkakörnyezet sokáig kéz a kézben jártak egymással, a helyzet a 80-as években már-már tarthatatlanná vált, legközelebb pedig Jean Todt 1993-as kinevezése után sikerült javítani rajta. A Schumacher-korszak végéig nem is akadt a korábbiakhoz hasonló méretű gond a csapaton belüli feszültségekkel, Stefano Domenicali vezetése idején azonban újra előjöttek a problémák, technikai igazgatók és más, fontos szakemberek váltották egymást meglehetősen nagy rendszerességgel.

Sergio Marchionne 2014-es kinevezése a Ferrari elnök-vezérigazgatói pozíciójába újra stabilitást hozott, a keménykezű vezető nem volt híve az azonnali tisztogatásnak, az idén nyáron bekövetkezett halála azonban több szempontból is érzékenyen érintette a Scuderiát. Az egyik ilyen szempont, hogy

Hughes szerint Marchionne le akarta váltani a csapatfőnöki pozícióból Arrivabenét, hogy Binottót tegye a helyére,

a halála után az ügyvezetői pozícióba kinevezett Louis C. Camilleri azonban már korábbról nagyon jó kapcsolatot ápolt Arrivabenével, aki így meg tudta szilárdítani a helyét a csapaton belül.

A kialakult helyzet feszültséget szült Arrivabene és Binotto között, noha előbbi tagadta, hogy gondok lennének a csapaton belül. A hírek szerint kettejük rivalizálása az alkalmazottakat is megosztotta, akadnak, akik előbbi, mások utóbbi mellett vannak. Camilleri, John Elkann Ferrari-elnök és Piero Ferrari alelnök nem áll könnyű helyzet előtt, a csapat sikerességének szempontjából ugyanis kulcsfontosságú lenne Binotto megtartása, akinek a technikai vezetése mellett a Ferrari az idén felért a Mercedeshez, többször még jobb is volt nála. A triónak döntenie kell, hogy meghosszabbítják-e a jelenlegi csapatfőnök szerződését, ezzel azt kockáztatva, hogy Binotto elhagyja az istállót.

A Gazzetta dello Sport szerint a két kulcsfigura viszonya minden eddiginél mélyebb pontra jutott, és már nem is beszélnek egymással. A neves olasz sportlap szerint a Mercedes nagyon szeretné, ha Binotto csatlakozna hozzájuk, egy ajánlatról pedig Hughes is beszél, noha ő nem nevesítette meg az érdeklődőt.

Nestor Morosini olasz újságíró szerint az elkövetkező napok döntőek lehetnek a Ferrari jövő évi szezonjára nézve. „Arrivabene reflektálhat a Mattia Binottóval kapcsolatos problémákra, a technikai igazgatót erősen megkörnyékezte a Mercedes. Amennyiben Binotto elhagyja a Ferrarit, az óriási csapás lesz, és az idén elvégzett munkát is romba döntheti, komoly következményekkel a 2019-es szezonra.”