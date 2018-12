Jean Todt, a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) elnöke azt javasolta, hogy Max Verstappennek valamilyen sportfelügyelőkkel kapcsolatos tevékenységgel kellene letöltenie a Brazil Nagydíj után kapott büntetését, hogy kicsit az ő helyzetüket is megértse.

Max Verstappen a Brazil Nagydíjon emlékezetes módon összeütközött a lekörözött Esteban Oconnal, ami vélhetően a győzelemtől fosztotta meg. A leintés után a holland az FIA garázsában vonta kérdőre a Force India pilótáját, akinek reakciója feldühítette őt, a szóváltás pedig kisebb lökdösődésbe torkollt. A pályán történtek miatt a felügyelők Ocont, a verseny utáni kakaskodás miatt azonban Verstappent büntették, utóbbit kétnapos közmunkára ítélték, amit az FIA-val egyeztetett módon kell letöltenie. Jean Todt FIA-elnök már javaslatot is tett, szerinte a Red Bull pilótájának jót tenne, ha a felügyelők munkájába nyerne némi betekintést.

Verstappent többen megrótták az Oconnal szemben tanusított viselkedése miatt, mások, köztük Christian Horner, a Red Bull csapatfőnöke viszont megvédte, mondván Ocon örülhet, hogy kisebb lökdösődéssel megúszta. Az FIA felügyelőinek tetszését sem nyerte el a kamerák számára is jól látható incidens, és megbüntették a hollandot, amivel Jean Todt is egyetértett. Ez a nyers érzelmek megnyilvánulása volt, de amikor az ember ennyire a rivaldafényben van, az felelősséggel jár – nyilatkozta a Sky Sportsnak. – Ez azt jelenti, hogy bármilyen érzelmek is öntik el, képesnek kell lennie kontrollálni azokat. Tiszteletet kell mutatni, mert ha nem, annak következményei lesznek. Úgy gondolom, hogy ezek a következmények végső soron igen enyhék, ami rendjén is van."

Egyelőre nem dőlt el, hogy Verstappen milyen formában tölti le a büntetést, Todt azonban javaslatot már tett,

az FIA elnöke hasznosnak találná, ha a holland valamilyen felügyelőkkel kapcsolatos tevékenységben venne részt.

A Red Bull versenyzőjének egyébként is sokszor gyűlt meg a baja velük, Romain Grosjeannal karöltve vezeti a büntetőpontok számának listáját a rendszer 5 évvel ezelőtti bevezetése óta, mindketten 19 pontnál járnak.

Az eset, amiért Verstappen a büntetést kapta

„Hogy mi lesz a közmunka tárgya? Őszintén szólva még semmi sincs eldöntve. Olyasminek kell lennie, ami támogatja a Forma-1 és a motorsport világát, talán egy együttműködésnek versenyfelügyelőkkel egy tréning vagy tanulócsoport keretein belül – mondta Todt. – Vannak különböző lehetőségek a következő évben. Talán részt vehetne a felügyelők munkájában egy másik kategóriában, hogy egy kicsit a másik oldalról is lássa és megértse, hogy nem mindig könnyű a helyzetük. Biztos vagyok benne, hogy konstruktív megoldást fogunk találni."

Verstappen az Abu-dzabi Nagydíj sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy az FIA-val és a csapattal közösen beszélik meg, hogy miként tölti le a büntetést, de semmiképpen sem vállal olyasmit, ami miatt idiótának tűnne, szerinte ugyanis már így is jóval szigorúbban bánnak vele a kelleténél a történtek miatt.