Alonso a Honda helyett ezúttal Chevrolet-val indul az Indy 500-on

Megtörtént a hivatalos bejelentés arról, hogy milyen motorral vesz részt Fernando Alonso a 2019-es Indianapolis 500-on. A statisztikák azt mutatják, hogy jobban járt, mintha Hondával menne.

Újabb részlet került a helyére Fernando Alonso 2019-es szezonjával kapcsolatban, a McLaren ugyanis bejelentette, hogy a kétszeres világbajnok a Chevrolet motorját használva vág neki élete második Indy 500-ának. A McLaren és a Honda viharos szakítása miatt eddig is ez tűnt a valószínűbb opciónak, a spanyol autócseréje a szintén Chevy motorokat használó Jimmie Johnsonnal, valamint a Daytona 24 óráson való részvételének bejelentése az ugyancsak a General Motors alá tartozó Cadillac-kel pedig kellően megágyazott az indianapolisi bejelentésnek.

A 2017-es viadallal ellentétben jövőre a McLaren már nem az Andretti Autosporttal közösen, hanem különálló csapatként vesz részt a legendás oválpályás versenyen, a Honda helyett pedig ezúttal a Chevrolet erőforrásait használja majd.

A gyártó ikerturbós V6-osa már többször bizonyított az IndyCarban, többek között az idei Indy 500-at is megnyerte Will Powerrel.

„Kiváltság lesz a Chevrolet-t képviselni a 2019-es Indy 500-on. Azzal, hogy a Chevrolet motorja lesz mögöttem, a lehető legjobb pozícióba hozzuk magunkat ahhoz, hogy a mezőny elején küzdhessünk – tekintett előre Alonso. – Egy kicsit már megtapasztaltam a Chevy erejét a múlt héten Jimmie Johnson NASCAR-jában, és nagyon tetszett. Megtiszteltetés részt venni az Indy 500-on, büszke vagyok, hogy a Chevrolet is a csapat tagja."

A Chevrolet-nek azért is lehet különösen fontos a sikeres szereplés, mert Alonso továbbra is a Triple Crown megszerzéséért küzd, és ha sikerül megnyernie az Indy 500-at, akkor a Chevy lenne az a gyártó, amellyel eléri ezt a nem mindennapi célt. „Izgalmas Fernando Alonso és a McLaren partnereként nekivágni a 2019-es Indianapolis 500-nak – mondta Jim Campbell, a Chevrolet U.S. motorsportért felelős alelnöke. – Fernando elképesztő tehetséget és sport iránti szenvedélyt hoz magával, a világ legnagyobb versenyeit nyerte már meg. Amikor a pályán van, az felvillanyozó, izgatottságot vált ki a szurkolókból világszerte."ű

A Chevrolet és a McLaren egyébként nem először lép szövetségre egymással, 1966-tól a Can-Am sportautóbajnokságban már versenyeztek együtt, a következő hét évben a versenyek 70%-át megnyerték. Egyszerűen túl jó lehetőség volt a két márka újraegyesítése ahhoz, hogy kihagyjuk – mondta Zak Brown, a McLaren ügyvezetője. – Miként a McLaren, a Chevrolet is a szíve mélyéig a versenyzésről szól. A cég hírneve az IndyCarban és ezen a különleges versenyen elsőosztályú, erőteljes partnerek lesznek."

Noha az IndyCar idei bajnoki címét a Honda motort használó Scott Dixon nyerte, a Chevrolet mérlege a jelenlegi motorszabályok 2012-es bevezetése óta nagyon meggyőző, a 118 versenyből 73-at megnyertek, a gyártók bajnokságában hatszor, a versenyzőkében ötször végeztek az élen. „A Chevrolet-vel közös együttműködés kulcsszerepet játszik a 2019-es Indy 500-ra szőtt terveinkben – nyilatkozta Bob Fernley, a McLaren IndyCar elnöke. – Mint a címvédő motorgyártó, a Chevrolet motorjai erős pozícióba hoznak minket, gyorsan kialakítottunk egy erős munkakapcsolatot velük, abszolút profik, elkötelezettek a kihívás iránt és vérbeli versenyzők."