A Forma-1-re nézve óriási veszteségnek tartja Fernando Alonso távozását Flavio Briatore, a kétszeres világbajnok barátja és korábbi főnöke, aki szerint a spanyol pilóta csak vb-címre esélyes autóban térne vissza.

Flavio Briatore és Fernando Alonso kapcsolata régre, a kétszeres világbajnok karrierjének kezdetére nyúlik vissza. A Benetton és a Renault korábbi csapatfőnöke volt az, aki megadta a lehetőséget a spanyolnak arra, hogy topcsapatban versenyezzen, majd ketten együtt nyerték meg a 2005-ös és a 2006-os világbajnoki címet. A mai napig jóban vannak, rendszeresen beszélnek telefonon, Briatore pedig továbbra is szerepet vállal Alonso menedzsmentjében. Az olasz playboy szerint barátja és védence távozásával hatalmas veszteség érte a Forma-1-et, Alonso visszatérésére pedig csak akkor lát esélyt, ha világbajnoki címre esélyes csapattól kap ajánlatot.

Fernando Alonso az Abu-dzabi Nagydíjon búcsút intett a Forma-1-nek, jövőre a sportautó-világbajnokságban, a Daytona 24 óráson, valamint az Indy 500-on fog versenyezni, legalábbis egyelőre ezeket jelentette be.

Briatore szerint Alonso távozásával ahhoz hasonló veszteség érte a száguldó cirkuszt, mint amilyent a Real Madrid szenvedett el, amikor Cristiano Ronaldo a nyáron 9 év után elhagyta a klubot és a Juventusba igazolt.

A 68 éves olasz szerint a négy sztárjának egyikét veszítette el a száguldó cirkusz, aki a frusztráló szezonok ellenére sem kezdett sárdobálásba a McLarennel.

„A Forma-1 Alonso nélkül olyan, mint a Real Madrid Cristiano Ronaldo nélkül – nyilatkozta Briatore a Motorlatnak. – Ő a kevés felismerhető sztár egyike. Ha a többiek leveszik az overált, én csak Lewist, Vettelt és Räikkönent ismerem fel és ennyi. Alonsónak pihenésre van szüksége. Három nagyon frusztráló év van mögötte, amelyek során kifogástalanul viselkedett. A McLaren teljesítménye nevetséges volt, ő mégis olyan helyekért harcolt, amelyek nem voltak összeegyeztethetők ezzel."

Maga Alonso sem zárta ki, hogy visszatérjen a Forma-1-be, mivel nem tudja előre, hogy mennyire fog hiányozni neki a száguldó cirkusz. Briatore szerint azonban csak egyetlen esetben van erre esély, akkor, ha a világbajnoki címre esélyes csapatban kapna helyet. „Csak két csapat van, a Mercedes és a Ferrari, más lehetőség nincs. Illetve van, az, hogy az ember negyedik, ötödik, vagy hatodik lesz. Az ő tehetségével szerintem ha a megfelelő autóba ültetnék, Hamilton mellett még mindig ő lehetne a legerősebb pilóta. Egy napon a csapatok majd ráébrednek, hogy a konstruktőri bajnoki cím megnyeréséhez két erős versenyzőre van szükség. Meglátjuk, mi történik pár hónap vagy egy év múlva."

Verstappen sajnálja, hogy nem küzdött meg Alonsóval

Nem csak a McLarennek, a szurkolóknak és az F1-nek jelent érvágást Alonso távozása, hanem néhány versenyzőnek is. A fiatalok sokat tanulhatnának a kétszeres világbajnoktól mind a pályán, mind azon kívül, a spanyol pilóta legyőzése pedig még annál is nagyobb örömet jelentene. Alonso korábban kifejezte, hogy világbajnoki címeinek értékét csak növelte, hogy Michael Schumacherrel küzdött meg értük, különösen a másodikért. Max Verstappennek még nincs vb-címe, és ha lesz is, azt vélhetően nem Alonso legyőzésével fogja megszerezni.