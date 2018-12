Räikkönen még túl fiatal lenne a visszavonuláshoz

A hétszeres NASCAR Sprint Cup-bajnok Jimmie Johnson örül, hogy Kimi Räikkönen jövőre is az F1 mezőnyét erősíti. Elismeri a fiatalok lendületét, de szerinte a tapasztalat is fontos.

Az elmúlt évek során egyre fiatalabb korban jelennek meg pilóták a Forma-1-ben, de sokan egyre tovább is húzzák a pályafutásukat, megnehezítve olykor a tehetségek bejutását a mezőnybe. Max Verstappen még csak 17 éves volt, amikor először F1-es nagydíjhétvégén vezetett, Kimi Räikkönen pedig jövőre 40 éves lesz, Michael Schumacher 2012-ben 43 évesen vonult vissza.

Verstappen feltűnése után az FIA megtiltotta a 18 évesnél fiatalabb pilóták indulását az F1-ben, de felső korhatár továbbra sincs, és számukra szerencsés körülmények esetén az idősebb korosztályt képviselő pilótákra is van igény. Ezt Räikkönen és Robert Kubica szerződtetése is alátámasztja, mindketten a 40-hez közelítenek, de helyet kaptak a Saubernél és a Williamsnél.

Ezt a 43 esztendős, hétszeres NASCAR Sprint Cup-bajnok Jimmie Johnson is helyesli. Johnson az Abu-dzabi Nagydíj után cserélt autót a szintén rutinos, 37 éves Fernando Alonsóval, és kilátásba helyezte, hogy 2021-ben, amikor lejár a szerződése a Hendrick Motorsportsszal, kipróbálja magát az IndyCarban is. Ez alapján nem meglepő, hogy Johnson örül Räikkönen maradásának is.

„Örömmel tölt el, hogy ő is marad – idézte Johnsont a Racefans a finn pilótáról. – Láttam őt egy pár évvel ezelőtt, amikor kipróbálta magát a NASCAR-ban. Tudom, hogy van valami [érdekes] a fiatal pilóták érkezésében, különleges dolgokra képesek, de a NASCAR-ban látom, mekkora ereje van a tapasztalatnak. A pilóták a pályafutásuk későbbi szakaszára érnek be.”

Az F1-ben ennek ellenére nem az öregedés a jellemző, hiszen a 2019-es mezőny 20 tagjából 9-en jelenleg 25 év alattiak, ennek ellenére Johnson úgy véli, a rutinosabb pilótáknak is van még hely a mezőnyben, és azon is csodálkozott, hogy Alonso új kihívásokat keres a Forma-1-en túl.

„Természetesen, eljön az a pont, amikor mindenkinek vissza kell lépnie, de szerintem ehhez Kimi még túlságosan fiatal lenne. Folytatnia kell. Sok pilóta, még Fernando Alonso kapcsán is nehéz elhinni, hogy már most továbblép, de tudom, hogy más céljai vannak” – utalt arra, hogy Alonso szeretné megnyerni az Indianapolis 500-at és a daytonai 24 órás versenyt is.