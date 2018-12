Vettel egy doboz csokival hozta vert helyzetbe Alonsót a Ferrarinál

A kulcsszereplők visszaemlékezései alapján a BBC rekonstruálta a 2014-es szezon háttéreseményeit, ami Fernando Alonso távozásához és Sebastian Vettel érkezéséhez vezetett a Ferrarinál.

Ötrészes riportsorozatban foglalta össze a BBC Fernando Alonso pályafutásának mélyrepülését. A legnagyobb törést, a McLarennél töltött 2007-es szezon hozta el, erről szólt az első két rész, amit korábban mi is szemléztünk, a második két epizód pedig a Ferrarinál elhatalmasodó frusztrációját foglalta össze.

Egy bennfentes szerint 2010 közepétől 2014-ig Alonso volt a világ legjobb pilótája, és névtelenül azt is megjegyezték, hogy a Scuderiánál többen is úgy gondolják, hogy ha az idén Sebastian Vettel helyett ő ült volna a vörös autóban, a Ferrari megnyerte volna a világbajnokságot. A német pilóta azonban remek ütemérzékkel jelentkezett be 2014-ben, amikor Alonso eltaktikázta magát.

Alonso ferraris pályafutása jól dokumentált: 2010-ben és 2012-ben közel volt a világbajnoki címhez, de a másik két évhez hasonlóan kikapott Vetteltől, először a Ferrari hibája miatt, majd Stefano Domenicali, a Ferrari korábbi csapatfőnöke szerint a 2012-es Belga Nagydíj rajtjánál történt tömegbaleset pecsételte meg a sorsát. Úgy emlékezett vissza, hogy

ekkor került lejtőre Alonso és a Ferrari viszonya, és a 2014-es előszezoni tesztek tették fel az i-re a pontot, amikor kiderült, hogy az olaszok motorja nem elég erős a küzdelemhez.

„Fernando mindig nagyon korrekt volt, próbálta a csapatot fejlődésre sarkallni – mondta Luca di Montezemolo, a Ferrari korábbi elnöke. – A 2013-as szezon második felében és 2014 elején azonban lelki válságba került” – tette hozzá. Egy bennfentes szerint Alonso rosszkedvű volt a 2013-as Brit Nagydíjon, miután a tárgyalásai nem jártak sikerrel a Red Bull-lal.

Montezemolo a 2013-as Olasz Nagydíj után megtapasztalhatta, milyen az elégedetlen Alonso, amikor olasz tévéseknek a Red Bullra utalva azt mondta, „valaki más autóját” szeretné kérni a születésnapjára. Másnap az olasz üzletember közleményt adott ki, amelyben felköszöntötte a kétszeres világbajnokot, de megjegyezte, hogy „beszélt a fejével” a nyilatkozata után.

A bajok azonban 2014-ben már tetőztek, amikor Montezemolo szerint a Ferrari „alaposan alábecsülte” a szabályváltozásokat és rögtön látták, hogy esélytelenek lesznek.

„[Alonso] azt mondta nekem, hogy nincs erő a motorban, majd a harmadik tesztnap után megismételte ezt. Akkor már tudtam, hogy ennek a szezonnak annyi, mert a befagyasztott szabályok miatt nem lehetett dolgozni a motoron. Szerintem ebben a pillanatban fogalmazódott meg Fernandóban, hogy ha a Ferrarinál marad, sohasem nyer újra világbajnokságot. Ennyire sokkoló pillanat volt.”

Alonso ekkor még 2016 végéig érvényes szerződéssel rendelkezett. A Ferrari legfelső vezetésétől eltekintve azonban senki sem tudta, hogy Vettel már bejelentkezett a helyére. A szerződés végül csak az októberi Japán Nagydíjon derült ki, amikor Vettel beszámolt a döntéséről Christian Hornernek, aki másnap nyilvánosságra is hozta azt. Addig azonban szövevényes út vezetett.

Ellátogatott az otthonomba egy nagyon szép doboznyi svájci csokoládéval, mivel Svájcban lakik

– emlékezett vissza Montezemolo a német pilóta közeledésére. – Ez még a szezon kezdete előtt volt. Hogy rövidre zárjam a történetet, azt mondta: >>Gyanítom, hogy az idei szezon során nem nyerem meg a világbajnokságot, ha ez így lesz, a Ferrarihoz akarok jönni<<.”

A Ferrari korábbi csapatfőnöke, Stefano Domenicali 2013-ban többször is attól tartott, hogy Alonso átigazol a Red Bullhoz vagy kihagy egy évet. Még a Belga Nagydíjon is zajlottak tárgyalások Alonso és Horner, valamint Adrian Newey részvételével, de a spanyol pilóta végül nem kapott ajánlatot, a Ferrari viszont 2014-től visszahívta Kimi Räikkönent arra az esetre, ha Alonso távozna.

Alonso tönkreverte Räikkönent, de Montezemolo szerint már azon járt az esze, hogy a Red Bullhoz vagy Nico Rosberg helyére a Mercedeshez kerülhessen. Egyik sem jött össze.

Szándékát csak erősítette, hogy a Domenicali a 2014-es szezon harmadik futama után lemondott, a helyére pedig Marco Mattiacci került, akivel Alonso nem jött ki jól. Az olasz menedzser 2019-ig meghosszabbította volna a spanyol pilóta szerződését, de felbosszantotta, hogy Alonso kilépési záradékokat és egyéb biztosítékokat követelt tőle. Közben Vettel kész volt csatlakozni a Ferrarihoz.

„Mattiacci nagyon támogatta, hogy zárjuk le a kapcsolatot Alonsóval, anélkül, hogy mély tárgyalásokkal megoldást keresnénk a hosszabbításra. Én nem voltam erről meggyőződve” – mondta Montezemolo, de elismerte: „Az én aggodalmam az volt, hogy amikor Fernandóval beszéltem, mindig nagyon kétkedő volt, nagyon kritikus, nem hitte, hogy a Ferrari versenyképes lehet 2015-ben.”

Azt még egyikük sem tudhatta, hogy bár a világbajnoki címért nem küzdhettek, Vettel három futamot nyer 2015-ben a Ferrarinál.

„Mattiacci úgy döntött, hogy ha megkaphatjuk Vettelt, akkor mindkét félnek jót tesz a változás – mondta. – Vettel hajtani akart, imádja a Ferrarit, és számomra Michael [Schumacher] volt az ő legnagyobb támogatója. Végül is egyetértettem, hogy ha Fernando nem akar elköteleződni, nem boldog, panaszkodik, akkor jobb elengedni. Talán máshol lehetőséget kap, mi pedig friss levegőhöz jutunk.”

Montezemolo döntésében az is szerepet játszott, hogy tudta, Sergio Marchionne átveszi tőle a Ferrari elnöki székét, ezért nem akart ígérgetni a spanyol pilótának. Közben Alonso egyre vehemensebben kezdte követelni, hogy a Ferrari engedje el őt, 2014 augusztusában valamilyen megállapodást kötöttek Vettellel, és szeptemberben aláírták Alonso szerződésének felbontását is.

A spanyol pilóta egy újabb álomszerű csapathoz, a McLaren-Hondához készült, a távozása azonban nem ment szépen a Ferraritól.

„Elé tették a [papírokat] az asztalra, és azt mondták neki: >>Tessék, alá van írva. Ha aláírod, mehetsz.<< Fernando fogta, aláírta, és elment. Nagyon feszült találkozás volt” – elevenítette fel egy forrás. Montezemolo szerint csak jogi technika volt, hogy Vettellel hamarabb megegyeztek, a megállapodásban voltak záradékok, valószínűleg ezek egyike volt, hogy Alonso távozzon a Ferraritól.

„Arra világosan emlékszem, hogy Monza előtt, szeptember elején, 5-6-a körül Marchionne az irodámban volt, és mondtam neki, hogy beszéljen Vettellel, mert [Marchionne] veszi majd át a helyemet. Akkoriban formálisan még nem írt alá, de minden eldőlt és megerősíttetett Mattiacci és Vettel között.”

Felhívtuk Vettelt az irodámból, ő otthon volt, és azt mondta, nagyon örül. Marchionne is nagyon örült. Azt mondta: „Tudom Lucától, hogy nálunk fog vezetni, úgyhogy várom az aláírását.”

Vettel átigazolása Japánban derült ki, néhány nappal azelőtt, hogy Alonso meglátogatta a Honda szakurai fejlesztőközpontját. Akkor még nem állapodott meg a McLarennel, és hirtelen kicsúszott a kezéből az irányítás, nem mondhatta, hogy ő hagyta ott a Ferrarit, úgy tűnt, hogy őt tették ki.

Montezemolo így emlékezett vissza: „Az biztos, hogy Alonso augusztus végén már eldöntötte, hogy elhagyja a Ferrarit – mondta. – A szakurai látogatása már csak végső megerősítés volt. Nem emlékszem, hogy már előtte elhatározta-e, hogy [a McLarenhez megy], de az volt a végső lökés. Alonso akkor úgy vélte: „Nagyon meggyőzött, amit láttam, ezért jól döntöttem, amikor távoztam a Ferraritól.”

A szezon végén azonnal kirúgták Mattiaccit a Ferraritól, és Maurizio Arrivabene lépett a helyére,

Vettel és Räikkönen négy szezon alatt egyelőre nem tudott világbajnoki címet nyerni a Ferrarinak. Alonso öt szezont húzott le a Scuderiánál, Vettel ezt jövőre éri el, immáron egy új csapattárssal, az ifjú Charles Leclerc-rel az oldalán. Alonso F1-es pályafutása a McLarennél végképp zátonyra futott, utoljára a Ferrarival állhatott dobogóra a 2014-es Magyar Nagydíjon.