Mesterséges intelligenciával teszik izgalmasabbá az F1-et

Ross Brawn elárulta, mesterséges intelligenciát is bevetnek a szabályalkotás terén, és a televíziós közvetítésben is szerepet szánnak a technológiának.

Június óta az F1 együttműködik az Amazon Web Services-zel, ennek részeként Ross Brawn, az F1 sportért felelős ügyvezetője is előadást tartott a vállalat Re:Invent 2018 című konferenciáján. Brawn a sportág általános bemutatása után rátért arra, hogy két különböző, de egymással összefüggő területen is bevetik a mesterséges intelligenciát az F1 fejlesztése érdekében.

Nagy számítási kapacitás mozgósításával a versenyzésre a mostaniaknál alkalmasabb autók kifejlesztésén dolgoznak, a gépi tanulás révén pedig a közvetítések során próbálják majd előrejelezni a különböző események várható végkimenetelét.

A szabályrendszerrel kapcsolatban Brawn felmondta a szokásos paneleket, az F1 történetében először a kereskedelmi jogok tulajdonosa is beszáll a szabályalkotásba, és olyan autókat próbálnak létrehozni, amelyekkel lehet egymást üldözni. A brit szakember a felvételen 1:43-nál látványos animációt is bemutatott arról, hogy miért nagyon rossz most a helyzet.

Terveket készítünk két autóval, amelyek egymást követik, leginkább a légáramlatok számítógépes modellezése [CFD] révén

– összegzett. – Képzelhetik, hogy ez iszonyúan összetett probléma, még sohasem csináltak ilyet, de az AWS ezt lehetővé teszi a számunkra. Minden korábbinál jobban és gyorsabban kísérletezhetünk” – tette hozzá a 64 esztendős szakember, aki korábban a Benettonnal, a Ferrarival és a Brawn GP-vel mérnökként és csapatfőnökként is világbajnokságokat nyert, elsősorban Michael Schumacher oldalán.

Brawn a továbbiakban rátért arra, hogy hatalmas adatmennyiséggel rendelkeznek a versenyek során az összes autóról, ezt a gépi tanulás szolgálatába állítva előrejelzéseket tudnak generálni a futamok vagy egyes versenyszituációk kimenetelével kapcsolatban. Brawn három példát mutatott be, amelyek akár már a jövő évi tévés közvetítésekben is megjelenhetnek.

A gumik állapota alapján megjósolhatják, hogy egy adott pilóta meddig bírja még a pályán a következő kerékcseréig, küzdelem során megjósolják, milyen esély van az előzésre, és a bokszkiállásokat is szinte azonnal lehet majd elemezni grafikák segítségével.

A brit szakember kiemelte, hogy az F1 jogtulajdonosa minden autóról kap adatokat, a csapatok viszont nem, így korábban sohasem látott információkat oszthatnak majd meg a szurkolókkal. A gépi tanulást a jövőben a pályák kialakításánál, a versenyek formátumának meghatározásánál, a sprintversenyek esetleges bevezetése kapcsán vagy a rajtrács átalakításánál is segítségül hívják majd.