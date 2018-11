Két pont híján Max Verstappen dobogós lett az idei világbajnoki pontversenyben, a két éllovas szerint ha jó autót kap, a holland tehetség is beszáll majd a küzdelembe.

Hamilton és Vettel már számít Verstappen vb-esélyére

Két pont híján Max Verstappen dobogós lett az idei világbajnoki pontversenyben, a két éllovas szerint ha jó autót kap, a holland tehetség is beszáll majd a küzdelembe.

Felemásan alakult Max Verstappen idei szezonja, hiszen a szezon elején hibát hibára halmozott, rengeteg pontot vesztett, a szezon utolsó szakaszában azonban csak a világbajnok Lewis Hamilton gyűjtött nála több pontot, és mindössze 2 pont kellett volna neki ahhoz, hogy megelőzze Kimi Räikkönent a bajnoki dobogó legalsó fokán.

Verstappennek továbbra is vannak durva kilengései, Ross Brawn is figyelmeztette, hogy uralkodnia kell az érzelmein ahhoz, hogy sikeres versenyző lehessen, de a tempójával nincs gond, ha megfelelő autót kap maga alá, és ezt már Hamilton, valamint idei kihívója, Sebastian Vettel is tudja. Mindketten arra számítanak, hogy a Red Bull pilótája egyre komolyabb ellenfél lesz.

„Max nagyon jól vezetett az idei év során, következetesen teljesített, nagyon sokszor ott volt már velünk [az élen], úgyhogy, ha a csapata megfelelő munkát végez, jó alapot adnak a számára, amivel még közelebb kerülhet hozzánk, akkor persze, hogy ő is beszáll a küzdelembe” – mondta Hamilton az FIA sajtótájékoztatóján.

Vettel többször bírálta már a holland pilótát, a szezonzáró után viszont úgy vélte, Verstappennek nincs szüksége tanácsokra, és minden készséggel rendelkezik a sikerhez.

„Akad néhány srác, akiknek megvannak a kvalitásai, és Max mindenképpen közéjük tartozik, szerintem ezt láthattuk már. Az én időmből is tudom, hogy az embernek fontos, hogy versenyképes csomagja legyen, és a Red Bull nagyon-nagyon erős, úgy gondolom, az év folyamán mindenkinél többet javultak az autójuk teljesítmény terén, így nagyon versenyképessé váltak.”

A Ferrari versenyzője elsősorban a gumikezelést emelte ki a Red Bull erősségei terén, és kiemelte, hogy Verstappen, és távozó csapattársa, Daniel Ricciardo is „bizonyítottan nagyon-nagyon gyors és következetes.” A holland pilóta úgy vélte, nehéz kérdés az, hogy az ember felkészült-e a világbajnoki csatára, mert szerinte ez elsősorban a csomagon múlik.

Amikor régen néztem a Forma-1-et, úgy tűnt, hogy Lewis már az első évében kész volt a világbajnoki címre

– mondta. – Úgy tűnt, elég gyors voltál – fordult Hamiltonhoz. – Persze, az ember minden évben csinálhat valamit jobban, még akkor is, ha egyébként világbajnok lesz. Ha győztes csomagunk lesz, akkor is akadnak majd hétvégék, amikor talán hibázunk vagy összességében lehetett volna jobb is az eredmény, de először remélhetőleg meglesz az a [győztes] felszerelés.”