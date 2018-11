A Mercedes csapatfőnöke megérti a kizsigerelt Bottas frusztráltságát

Döntő lehet a Mercedes 2019-es címvédő hadjáratában, hogy Valtteri Bottas miként lesz képes túltenni magát a csalódást keltő idei szezonján. A finn pilóta szerint nem lesz gond és újult erővel tér majd vissza jövőre.

Noha a Mercedes mindkét világbajnoki címet megnyerte 2018-ban, miként tette ezt az előző négy szezonban is, bankot mégsem robbantott, ahhoz ugyanis Valtteri Bottasnak kellett volna a pilóták pontversenyében a második helyen végeznie. A finn nem nyújtott kiemelkedőt, Mark Webber 2013-as szezonja óta ő volt az első versenyző, aki nem tudott futamot nyerni úgy, hogy csapattársa közben világbajnok lett. Ross Brawn, az F1 sportért felelős igazgatója úgy véli, Bottas volt a gyenge láncszem a Mercedes idei teljesítményében.

Toto Wolffnak volt egy árulkodó mondata az Abu-dzabi Nagydíj után, ami akár pillanatnyi nyelvbotlásnak is betudható, mégis sokat elmond arról, hogy a csapatvezető fejében hogyan is néz ki az idei szezon képe. Wolff éppen Hamilton érdemeit emelte ki, amikor a felsorolásban azt mondta, „Hamilton megnyerte nekünk" a konstruktőri címet. Nyilvánvalóan Valtteri Bottas pontjai is kellettek a világbajnoki győzelemhez, mégsem lehet elmenni szó nélkül amellett, hogy a finn versenyző a rendelkezésére álló technikával meg sem tudta közelíteni ötszörös világbajnok csapattársát.

Az egyetlen kisebb hiba, ha egyáltalán lehet ilyesmiről beszélni egy ilyen idényben, Valtteri Bottas teljesítménye volt, akinek nehéz szezonja volt, amelyet megfertőzött a balszerencse – mondta Ross Brawn, az F1 sportért felelős igazgatója. – Valtterinek volt néhány lehetősége a győzelemre, de egyszer elpártolt mellőle a szerencse Bakuban, majd jött az érthető döntés a csapat részéről a bajnoki címek megnyerése miatt. Mindennek eredménye az volt, hogy a szezon végére meglehetősen kedvtelennek tűnt."

Brawn utóbbi mondatával a Szocsiban alkalmazott csapatutasításra gondolt, ami a győzelmet vette el Bottastól. A finn versenyző azután hangsúlyozta, hogy nem szeretné visszakapni a szívességet, sajét erőből szeretne nyerni, erre azonban a hátralevő futamokon nem volt esélye,

az idényzáró után pedig nagyon reményvesztettnek és csalódottnak tűnt.

„Azt mondta, hogy csak el szeretne tűnni, hazamenni, újratölteni az akkumulátorait, felejteni, majd talpra állni, jövőre pedig visszatérni” – mondta Wolff. Nagyon hosszú szezon volt, meg tudom érteni a frusztráltságát. A versenyzőkkel beszélve azt tapasztalom, hogy amint elszáll az esély a bajnoki címre, jön egy visszaesés, szerintem az idén ezt láthattuk."

Wolff reméli, hogy versenyzője képes visszanyerni régi önmagát a következő idényre. Bottas még nem kezdheti meg a pihenést, mivel még szponzori események várnak rá, abban azonban biztos, hogy a télen képes lesz feltöltődni és újult erővel visszatérni. „Azt kívánom, hogy bárcsak most azonnal eltűnhetnék, de a helyzet az, hogy csak három hét múlva kezdem meg a szabadságomat, addig különböző kötelezettségeknek kell eleget tennem. Túl kell esnem ezen, utána lesz négy hetem, hogy visszatekintsek a szezonra, és visszanyerjek némi mentális energiát, amit az idén elveszítettem."