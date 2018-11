Vettelt verő körrel mutatkozott be Leclerc a Ferrarinál

A Ferrari új üdvöskéje jó köridővel tette le a névjegyét, de az eredményekből nehéz következtetést levonni. Gasly, Sainz és Kvjat is bemutatkozott új helyükön.

Hivatalosan is bemutatkozott a Ferrari pilótájaként Charles Leclerc, miután Sebastian Vettel mellett a Scuderia őt hívta tesztelni Abu-Dzabiba. A csapatok elsődleges feladata ma is az volt, hogy összehasonlítsák az idei és a jövő évi gumikeverékeket, tapasztalatokat szerezzenek és ezeket is felhasználják majd a következő szezon első versenyeire érvényes gumirendelések alkalmával.

Emellett természetesen a legtöbb istálló arra is kihasználta a kétnapos gyakorlást, hogy összebarátkozzanak új pilótáikkal. Már kedden megindult a vándorlás, és szerdán is folytatódott, egyebek mellett az egyik legígéretesebb szereplő, Leclerc is lehetőséget kapott, hogy immáron a Ferrari versenyzőjeként üljön autóba.

Leclerc nem is vesztegetett sok időt, már a délelőtt folyamán komoly tempót diktált, és gyorsabban ment Vettel tegnapi legjobbjánál, koradélután pedig 1:36.450-nel megfutotta a mai leggyorsabb kört is. Hozzá kell azonban tenni, hogy ez 1,7 másodperccel gyengébb Lewis Hamilton múlt szombati pole körénél, és Vettel tegnap egy baleset miatt időt vesztett, így

a köridők önmagukban nem alkalmasak arra, hogy a pilóták teljesítményeit összehasonlítsuk.

Igaz ez a Red Bullnál bemutatkozó Pierre Gasly-ra is, aki első napján szintén gyorsabb volt (igaz, csak pár századdal) leendő csapattársánál, Max Verstappennél, ezzel a mai 2. helyre ért oda Lance Stroll előtt, aki ma is a Force Indiát hajtotta, de néhány századdal lassabb volt a keddi eredményénél. A 4. helyre a mercedeses Valtteri Bottas ért oda, majdnem három versenytávot levezetve.

Szorgalomból nem volt hiány a mezőny többi részében sem: Az 5. helyezett Carlos Sainz 150 kört tett bele új autójába, a McLarenbe, a Toro Rossóhoz visszatérő Danyiil Kvjat ennél is többet, 155 alkalommal fordult, de a Renault-nál vendégeskedő Artyom Markelov és a williamses George Russell mögé szorult.

Russell ma rákapcsolt, jó 4 tizedmásodperccel felülírta Robert Kubica tegnapi legjobb eredményét, de a lengyel pilóta ma láthatóan nem a köridőt hajszolta, 1:44-es körrel csak a lista aljára ért oda.

Nem hajtotta szét az autót a Sauber új versenyzője, Antonio Giovinazzi sem, egy piros zászlót viszont okozott, amikor az autójával megállt a bokszutca kijáratánál, ezt leszámítva azonban zavartalanul zajlott az idei utolsó F1-es tesztnap. A mezőny most februárig pihenni megy, várhatóan csak néhány utcai bemutatón és zártkörű bejáratáson bőgnek majd fel a motorok.

Hamarosan bővítjük a cikket nyilatkozatokkal!