Bejelentették, Alonso újra indul a daytonai 24 órás versenyen

A tavalyi abszolút győzelmet elérő Wayne Taylor Racinghez csatlakozik toyotás csapattársa, a szintén egykori F1-es Kobajasi Kamui társaságában.

A hétfőn kiszivárgott sajtóhíreket megerősítve a Wayne Taylor Racing bejelentette, hogy Fernando Alonso és Kobajasi Kamui is csatlakozik a versenyzői felállásukhoz, így rendszeres pilótáik, Jordan Taylor és Renger van der Zande mellett rajthoz állnak a 2019. január 26-27-én zajló daytonai 24 órás versenyen a 10-es rajtszámú Cadillac DPi-V.R volánja mögött.

Alonso már tavaly is részt vett a versenyen, akkor Zak Brown istállójával, a United Autosportsszal és egy LMP2-es Ligier-vel indult, ami esélytelen volt az abszolút győzelemre, ráadásul műszaki hibák is hátráltatták az autót, így csak a 13. helyen rangsorolták. Ez később felvezetésnek bizonyult a sportautó-világbajnokságban (FIA WEC) való indulás előtt.

A korábbi kétszeres F1-es világbajnok váltótársaival megnyerte a Le Mans-i 24 órás versenyt és küzdenek a WEC világbajnoki cím megszerzéséért is, valamint megerősítették, hogy Alonso újra rajthoz áll az Indianapolis 500-on is, a pletykák szerint szintén a General Motorshoz köthető erőforrással, Chevrolet motorral.

Alonso legnagyobb célja, hogy az Indy 500 megnyerésével elhódítsa az autósportok nem hivatalos tripla koronáját, de emellett további híres versenyeken is megméreti magát.

„Ez kétségtelenül az egyik legnagyszerűbb verseny Amerikában és a motorsportok világában. Mindig különleges visszatérni az Egyesült Államokba, a szurkolók egyedi hangulatot teremtenek e hihetetlen hétvégén. Nagyon remélem, hogy a győzelemért küzdhetünk, de jól is érezzük majd magunkat, és mosolyt csalunk a rajongók arcára” – nyilatkozta Alonso.

Wayne Taylor csapattulajdonos szerint Alonso és Kobajasi is világklasszis pilóta, nem csak az F1-ben, hanem a sportautó-versenyzés terén is. Kiemelte, hogy Kobajasi most először indul majd Daytonában, de arra számít, hogy a japán versenyző is gyorsan felveszi majd a ritmust.

Megvannak a terveink, hogy mindkét pilótát hatékonyan és sikeresen beillesszük a programunkba. Abszolút extázisban vagyok, hogy ezt össze tudtuk hozni, és alig várom, hogy Daytonába érjünk.”

Jordan Taylor „korunk egyik legnagyobbra tartott” versenyzőjének nevezte Alonsót, Kobajasit pedig „az elmúlt néhány évek egyik sportautós élpilótájaként” jellemezte. „A 2018-as szezonunk második fele jól sikerült, a Petit Le Mans megnyerésével zártuk, úgyhogy alig várom, hogy jól kezdjük a 2019-es bajnokságot is Daytonában. Ez egy sajátos esemény, de a csapatunk kiváló.”