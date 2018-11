Hivatalos: Mick Schumacher a Forma-2-ben indul jövőre

Mick Schumacher a Forma-1 közvetlen előszobájában folytatja autóversenyzői pályafutását, már a héten teszteli 2019-es autóját.

Sokan gyakorlatilag kész tényként kezelték már egy ideje, és a legvalószínűbb lépésnek is ez tűnt, most azonban hivatalossá is vált, hogy Mick Schumacher 2019-től a Forma-2-ben folytatja autóversenyzői pályafutását. A hétszeres Forma-1-es világbajnok Michael Schumacher fia ezzel a száguldó cirkusz közvetlen előszobájába lép fel azzal a csapattal, amellyel az idén megnyerte a Forma-3-as Európa-bajnokságot. Az ifjabbik Schumacher 2016-ban kezdte meg együttműködését a Premával, egy szezon F4-es szereplés után az elmúlt két idényben az F3-ban versenyzett az istállóval.

Mick Schumacher jövő évi munkaszköze mellett

A Prema Forma-2-es története nem nyúlik vissza régre, ennek ellenére jól cseng a neve, noha a 2018-as szezonban rosszabbul szerepeltek, mint egy évvel korábban, amikor

Charles Leclerc személyében ők adták a bajnokot a sorozatnak, az istállók versenyében pedig a másodikok lettek.

Az idén a holland Nyck de Vries és az indonéz Sean Gelael alkotta a gárda pilótapárosát, előbbi volt az eredményesebb, 3 győzelmet, 1 pole pozíciót és 5 leggyorsabb kört ért el. A pontversenyben – akárcsak a csapat – a negyedik helyen zárt.

„Nagyon várom már, hogy a következő szezont a Forma-2-ben töltsem a Premával, szerintem ez egy logikus lépcsőfok a karrieremben, mert tovább szeretném fejleszteni a vezetői képességeimet és a technikai tudásomat” – állnak Schumacher szavai a csapat közleményében.

Mick is posztolta a videót, amellyel a csapat bejelentette a Forma-2-es szereplését

„Nem tudom eléggé megköszönni a Prema családjának, amit csapatként együtt elértünk, különösen az idén, ahogy folytattuk a közös fejlődést. Izgatott vagyok, hogy már az Abu-dzabi teszten vezethetem az autót."

A kétnapos Forma-1-es gyakorlást ugyanis a Forma-2-esek szezon utáni tesztje követi Abu-Dzabiban november 29-én és 30-án, amelyen már Schumacher is ott lesz a mezőnyben.

„Büszkén köszöntjük Micket a Forma-2-es csapatunkban – mondta René Rosin, a Prema Racing csapatfőnöke. – Hihetetlenül tehetséges és elhivatott pilóta, öröm vele dolgozni, alig várjuk, hogy elkezdjük a közös kalandot. Ez a bajnokság nem könnyű az újoncoknak a tanulási görbe miatt, különösen az új autó bevezetése óta, de szerintünk Mick elég érett és képzett hozzá. Izgatottak vagyunk a karrierjének új fejezete miatt, valamint boldogak, hogy a részesei lehetünk."

A Premánál korábban olyan, később az F1-be jutott versenyzők fordultak meg, mint Robert Kubica, Lance Stroll, Pierre Gasly, Esteban Ocon, Antonio Giovinazzi, Kobajasi Kamui, Roberto Merhi, Lucas di Grassi, és a már említett Charles Leclerc.

Schumachert korábban a Toro Rosso Forma-1-es csapatával is szóba hozták, Helmut Marko, a Red Bull tanácsadója azonban tagadta, hogy felvették volna a kapcsolatot a 19 éves versenyzővel. Az F1 több csapatfőnöke, korábbi pilóták és ismert személyek is egyetértettek abban, hogy Michael Schumacher fiának még tapasztalatot kell szereznie, mielőtt a királykategóriába lépne.