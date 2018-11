Hamilton és Vettel először cseréltek sisakot egymással - videó

A Forma-1-es pilóták között nem idegen a sisakcsere, amely a futballban megszokott mezcseréhez hasonlóan a másik iránti tiszteletet jelképezi, olyan viszont még nem volt, hogy Hamilton és Vettel ajándékozzon egymásnak.

Lewis Hamilton és Sebastian Vettel a teljes szezon során többször bizonyította, hogy a pályán ugyan ádáz ellenfelek, és nem ismernek kegyelmet, azon kívül nagyon is tisztelik a másikat. Vettel korábban megvédte kollégáját a sajtó szerinte megalapozatlan támadásaitól, majd Hamilton ugyanezt tette a némettel, miután pedig a Mercedes pilótája megnyerte ötödik világbajnoki címét, szintén kiemelte Vettelt, aki arra kérte, hogy jövőre is ugyanilyen magas színvonalon teljesítsen. A két rivális a szezonzáró után is tanújelét adta annak, hogy nagyra tartja a másikat.

Vettel és Hamilton először cserélt sisakot

A versenyzők között szokás, hogy sisakot cserélnek egymással, akadnak – például Fernando Alonso – akik kifejezetten gyűjtik a többiek fejfedőit, de anno Rubens Barrichello, vagy a mostani mezőnyből Daniel Ricciardo is előszeretettel cserél sisakot másokkal.

Ez olyasmi, mint a futballban a mezcsere, csak a sisakcsere jóval ellenőrzöttebb keretek között, általában közös fotó és az átadott sisakra írt üzenet kíséretében történik.

Nem volt ez másképp most sem, Hamilton és Vettel ugyanis pályafutásuk során először ajándékoztak egyet saját sisakjukból a másiknak. „Ez egyfajta tiszteletteljes gesztus, amit a versenyzők csinálnak. Ez a legmagasabb fokú tisztelet, amit csak ki lehet fejezni a másik iránt" – mondta Hamilton, majd gratulált Vettelnek az idei teljesítményéért, aki éreztette, hogy erre inkább a Mercedes pilótája szolgált rá.

Szemmel láthatóan hatalmas közöttük a tisztelet

„Az öt bajnoki cím remek teljesítményt, de azért remélem, hogy megakadályozlak ennél több megnyerésében" – mondta Vettel Hamiltonnak, aki megjegyezte, hogy a németnek milyen kicsi a feje. Mint kiderült, a Ferrari világbajnoka S-es sisakot használ, úgyhogy Hamilton nem nagyon fogja tudni használni a bukóját akkor sem, ha akarná. Azért mindketten felpróbálták a másikét, Hamilton fején szemre is valóban kicsi volt az ágaskodó lóval díszített fejvédő.

Nem csak Vettelék cseréltek

A szezonzáró remek alkalom a sisakcserére, ezt Vettel és Hamilton mellett az F1-ből távozó Marcus Ericsson is bebizonyította. A jövőre az IndyCarban versenyző svéd 5 szezont húzott le a száguldó cirkuszban, üres kézzel pedig már biztosan nem távozik, az Abu-dzabi Nagydíj után ugyanis Charles Leclerc és Daniel Ricciardo egyik fejvédője is hozzá került.

Ericsson Ricciardónak és Leclerc-nek is ajándékozott egy-egy kék-sárga bukósisakot

„Sisakcsere a két legjobb barátommal az F1-ből, mindketten legendák a pályán és azon kívül is” – írta Ericsson az Instagramján. A Leclerc-nek ajándékozott sisakján egyébként a következő állt: „Öröm volt ez az év, haver, rúgd szét a seggüket a Ferrarinál és nyerd meg azt az átkozott bajnoki címet!”