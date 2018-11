Alonso a Chevrolet-val indulhat az Indy 500-on

Sajtóhírek szerint eldőlt, hogy Fernando Alonso milyen motorral próbálhatja meg elhódítani a Triple Crown-t Indianapolisban, valamint az is, hogy a Le Mans-i mellett egy másik 24 órás viadalon is indul 2019-ben.

Már a hétszeres NASCAR-bajnok Jimmie Johnsonnal tető alá hozott autócsere kapcsán sejteni lehetett, hogy nem csupán az amerikai sztár és Fernando Alonso szórakoztatását szolgálja az esemény, hanem a Chevrolet és a McLaren közötti együttműködés előkészítése is egyben. Azt már korábban bejelentették a wokingiak, hogy jövőre önálló csapatként vesznek részt a kétszeres világbajnokkal az Indy 500-on, a motorszállító kiléte azonban még kérdéses. A Racefans értesülései szerint a Chevy lesz a befutó, Alonso pedig a szintén a General Motors alá tartozó Cadillac versenyzőjeként a Daytona 24 óráson is újra részt vesz.

Az Abu-dzabi Nagydíjon a száguldó cirkusztól elköszönő spanyol az idén a United Autosports Ligier-jével indult a daytonai egynapos viadalon,

a szakportál pedig úgy tudja, hogy jövőre ezt a 2017-es győztes Wayne Taylor Racing Cadillac DPi-VR-jének volánja mögött teszi meg januárban.

Arról egyelőre nincs szó, hogy az észak-amerikai sportautó bajnokság további versenyein is indulna.

Ami ennél is fontosabb, hogy a GM-hez tartozó Chevrolet lehet a partnere az Indy 500-on, miután a hírek szerint a Honda nem kíván ismét együtt dolgozni a McLarennel, ezen a két gyártón kívül pedig más nem szerepel az IndyCarban. A hivatalos bejelentéseket december elejére várják.

Alonso az Abu-dzabi Nagydíj alatt is utalt rá, hogy a jelenlegi kötelezettségei mellé (sportautó-vb, Le Mans-i 24 órás, Indy 500) továbbiakat is vállalhat, de nem szeretné túlságosan telezsúfolni a naptárát, mert pihenésre van szüksége. Valószínűleg lesz még pár versenyem az említetteken kívül, de pihenni is megpróbálok, úgyhogy ötvözöm a vezetés élvezetét azzal, hogy legyen egy kis életem is. A Forma-1 teljes elköteleződést igényel, 17 év után pedig szünetre van szükségem."

Alonso élvezte a NASCAR vezetését

Arról egyelőre nem volt szó, hogy a NASCAR-ban is próbára tegye magát, a Bahreinben lezajlott autócserét közte és Jimmie Johnson között azonban nagyon élvezte. Zak Brown, a McLaren ügyvezetője el tudná képzelni Alonso esetleges szerepvállalását a szériában, de inkább valamelyik hagyományos pályán, mintsem oválon.

Alonso és a Hendrick Motorsports 48-as rajtszámú autója

„Tudtam, hogy az autók technológiai szempontból egyszerűek, utoljára 1999-ben vezettem H-váltós autót, az pedig nem ma volt. A kocsi nagyon erős volt a rendelkezésre álló tapadáshoz képest, ezért szórakoztató volt vezetni. Talán mezőnyben más, de egyedül körözve nagyon élvezetes volt. Egy teljes napot teszteltünk, négy új szett gumit használtam el, jól szórakoztunk, de közben reprezentatív módon is érezni akartuk az új környezetet olyan sebesség mellett, ami közel áll ahhoz, amekkorával versenyeznek.”

Johnson teljesítménye is meggyőzte

A hétszeres NASCAR-bajnok már előzetesen jelezte, szerinte neki sokkal nagyobb élményt jelent majd a teszt, hiszen az F1-es autó sebessége, tapadása és fékereje is jóval a Chevrolet-é fölött áll.

A nap végére az amerikai két tizedre megközelítette az Alonso által reggel felállított mércét, ami a spanyol elismerését is kiváltotta.

„Minden egyes alkalommal képes volt faragni az idején, amikor pályára hajtott – dicsért Alonso. – Néha, amikor új gumik kerülnek ezekre az autókra, az ember elsőre nem tud belőlük kihozni mindent, ő azonban képes volt megsaccolni az extra tapadást és köridőre váltani azt, ami nagyon meggyőző volt. Nagyon komolyan vette."

„A fékezési pont olyan késői az F1-ben, hogy az valami őrület. A G-erőktől, amikor rátaposol a fékre, elveszítik a fókuszt a szemeid és homályossá válik a látás. Valószerűtlen érzés” – hüledezett Johnson a közösségi oldalára posztolt videó alatt, amelyen a McLaren F1-es autójával száguld a célegyenesben, majd fékez az első kanyarba fordulva

„Elképesztő volt a sebesség érzete – lelkendezett Johnson a teszt után. – Az első nekifutáskor a sisakom szó szerint megpróbált lejönni a fejemről, olyan magasara felcsúszott, hogy egyszer csak a mikrofont bámultam. Nem akartam emiatt megállni, de meg kellett. Rendberaktam a sisakot, utána már tudtam arra figyelni, hogy minél messzebbre nézzek előre. A végén már nem kellett a fékezést jelző táblákra koncentrálnom, helyette tudtam a kanyarcsúcspontra figyelni és összeraktam néhány jó kört. Szórakoztató volt."

Johnson utólag is elismerte, hogy ő jobban élvezte a dolgot Alonsónál. „Nem tudtam, hogy milyen közel kerülhetek hozzá, a bennem lakozó versenyző természetesen ezzel foglalkozott, egyből kérdeztem, hogy mi volt a körideje és megnézhetem-e az adatait? Neki is megvolt erre a lehetősége az én autómban. Őszintén gondolom, hogy a nap végén nekem sokkal nagyobb élményben volt részem, mint neki."