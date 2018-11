Hamiltont székhez kötözték, hogy lenyúlják az autóját - videó

Lewis Hamilton szavaival élve „rendhagyó” felkészülést tartott az Abu-dzabi Nagydíjra, amikor Will Smith-szel ökörködve az énekes, színész egy székhez ragasztotta, hogy átvegye a helyét a szezonzárón a Mercedesben.

Will Smithről eddig is lehetett tudni, hogy kedveli a Forma-1-et, valamint jóban van Lewis Hamiltonnal, Mexikóban például ő köszöntötte a csapatrádión a Mercedes versenyzőjét, miután az bebiztosította az ötödik világbajnoki címét. Azt azonban talán senki nem gondolta, hogy egy napon majd Hamilton munkájára fog fájni a foga. Abu-dzabiban ez történt, persze csak egy vicces kisfilm erejéig, ami valószínűleg csak azért jöhetett létre, mert már mindkét világbajnoki cím eldőlt.

Hamilton és Smith rendszeresen üzengetnek egymásnak a közösségi médiában, a jó kapcsolatuk azonban a mexikói rádióüzenettel vált nyilvánvalóvá.

Hamilton szerint a színész olyan neki, mint egy báty, ez azonban valószínűleg még nem jogosítaná fel arra, hogy annyira megborítsa az ötszörös világbajnok ráhangolódását a versenyre, mint tette azt a szezonzárón.

„Rendhagyó hétvégénk volt. Szombaton reggel a FIFA-nak és a Sonynak forgattunk, vasárnap pedig Will-lel. Will maga a felhajtás, óriási a hájp körülötte, rengeteg energiát áraszt magából – nyilatkozta Hamilton a futam után. – Olyan nekem, mint egy báty, szó szerint 10 perccel azelőtt, hogy beszálltam volna az autóba még filmeztünk meg ilyenek. Ilyesmit soha nem csinálok, mert általában ez az az időszak, amikor felkészülök a futamra. Egy kicsit úgy mentem neki a versenynek, hogy »Jézusom, teljesen megváltoztattam a felkészülésemet«, van egy hagyományos relaxációs időszak. Azonban végül remekül rajtoltam, utána pedig minden a megszokott volt" – mondta Hamilton, akit annyira nem zavarhatott meg a dolog, hiszen simán nyerte az év utolsó versenyét.

Mint két tojás, bár a színészen azért látszott, hogy vélhetően amúgy sem férne be Hamilton autójába

És hogy mivel sikerült rendhagyóvá tenni a szezonzáró előtti készülődést? Azzal, hogy Smith magára öltötte a rá szabott versenyzői overált, majd egy székhez kötözte Hamiltont azzal a céllal, hogy átvegye a helyét a W09-es kormánya mögött. „Lewis, sajnálom. Nézd, egy embernek az életben egyszer van ilyen lehetősége, te pedig már nyertél, hagyj másoknak is valamit!” – mondta a színész a székhez ragasztott világbajnoknak. Figyu, én is fekete vagyok, te is az vagy, senkinek sem fog feltűnni."

Hamilton eleinte tiltakozott, de Smith hajthatatlan volt, a brit pilóta csak annyit tudott utána kiabálni, „ajánlom, hogy nyerj!" Az autóba azonban már nem tudott beülni az énekes filmsztár, biztonságiak vezették ki a Mercedes garázsából. A vicces jelenetekből egyelőre csak a közösségi médiára kerültek fel részletek, de nem csodálkoznánk, ha a későbbiekben egy profin összerakott videó is megjelenne.

Hamiltont vélhetően még nem ragasztózták székhez egyetlen F1-es futam előtt sem

Smith egyébként nem csak erre a pár jelenetre tette tiszteletét Abu-dzabiban, szó szerint mindenhol ott volt vasárnap, a verseny előtt árnyékként követte Hamiltont a versenyzői parádéra is, ahol elárulta, hogy régóta tervezi már elkísérni barátját egy versenynapra. Lewis és én már öt éve, a Monacói Nagydíj óta beszélünk erről, akkor találkoztunk először. Nagyon büszke vagyok, hogy támogathatom őt, a világbajnokot. Lewis teljesítette egy öregember kívánságát."

Smith egyébként nagykanállal habzsolja az életet,

szeptemberben lett ugyanis 50 éves, de nem csak egy napot ünnepelt, hanem a teljes 2018-as esztendőben ezt teszi.

Volt már ejtőernyőzni, lefutott egy félmaratont Kubában, kiugrott egy helikopterből a Grand Canyon felett, valamint a Lánchídra is felmászott már Budapesten. „Szó szerint minden nap ünnepelek, az idén mindent megcsinálok, amit akartam, megnézni [Lewist], amint világbajnokként fejezi be a szezont pedig egyértelműen rajta volt a bakancslistámon" – nyilatkozta az ESPN-nek.