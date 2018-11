A Mercedesnél aggódnak, hogy Bottast megviselte Hamilton segítése

Valtteri Bottasnál az elmúlt 20 évben csak két pilóta nyújtott gyengébb teljesítményt vb-címet nyerő csapattárs mellett, Toto Wolff csapatfőnök szerint a télen talpra kell állítaniuk a finn versenyzőt.

Valtteri Bottas valószínűleg azok közé tartozott, akik mindennél jobban várták, hogy véget érjen számukra az idei szezon. A finn pilóta csalódott és frusztrált volt az Abu-dzabiban szerzett ötödik helye miatt, de nem csak a szezonzáró, hanem a teljes idény rosszul alakult neki, örült, hogy vége. A Mercedes csapatfőnöke attól tart, hogy pilótája mentális gödörbe került a Hamiltontól elszenvedett hatalmas vereség miatt, a finn szerint azonban nem ez a helyzet.

Bottas csupán az ötödik helyen végzett a versenyzők világbajnokságában, mindkét Ferrari és Max Verstappen is megelőzte, ami annak tükrében nem túl fényes teljesítmény, hogy csapattársa eközben világbajnok lett, ráadásul 161 ponttal többet gyűjtött nála. Bottas az első Mercedes-pilóta 2012 óta, akinek nem sikerült versenyt nyernie az Ezüstnyíllal, akkor Michael Schumacher zárta győzelem nélkül az idényt, ugyanakkor abban az évben a Mercedes jóindulattal sem volt élcsapat. Még beszédesebb azonban az a statisztika, hogy

az utóbbi 20 évben mindössze ő a harmadik versenyző Mark Webber (2013) és Rubens Barrichello (2001) után, aki úgy nem nyert egyetlen futamot sem az adott szezonban, hogy közben a csapattársa világbajnok lett.

„A verseny jól összefoglalta a szezont, elég jól indult, majd minden elszaródott – nyilatkozta lehangoltan Bottas az Abu-dzabi Nagydíj után, amelyen előbb Vettel, majd a két Red Bull is megelőzte. – Blokkolt a kerekem az ötös kanyarban, Sebastian közel került, majd a DRS-sel megelőzött. Úgy gondoltam, hogy tisztán az én hibám volt, végső soron az is volt, de hirtelen megváltozott a szélirány, ami miatt korábban kellett volna fékeznem, beismerem."

Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a Mercedes finnjét egy eddig egyelőre nem teljesen ismert technikai probléma is hátráltatta. A csapat vibrációt észlelt a jobb hátsó féknél, ami miatt az első fékeknek néha keményebben kellett dolgozniuk, hogy kompenzálják a hátsókat, emiatt pedig többször hirtelen blokkoltak a kerekeim. Ez történt akkor is, amikor kiegyenesítettem a nyolcas kanyart és Verstappen közel került. Ki kell vizsgálnunk, hogy mi történt a fékekkel. A szezon nem úgy alakult, ahogy szerettem volna, örülök, hogy vége. Most időre van szükségem, hogy gondolkodjak, mentálisan nehéz év volt."

Toto Wolff attól tart, hogy Bottast mentálisan nagyon megviselte, hogy Hamilton közelébe sem tudott kerülni az idén. A Mercedes csapatfőnöke a bakui futamra datálja a finn rossz szériájának kezdetét, amikor csak egy defekt fosztotta meg a győzelemtől, anélkül az élre állt volna a pontversenyben. Erre rátett egy lapáttal a szezon második felében alkalmazott csapatutasítás, aminek következtében Oroszországban egy lehetséges győzelmet adott át Hamiltonnak. „Valtteri odáig nagyon jó volt, de úgy gondolom, hogy amikor az embernek már nincs esélye a világbajnoki címre, az mentálisan megviseli – mondta Wolff. – Remlélem, hogy nem ez a helyzet, ő azt mondta, hogy nem. Egy igazi finn harcos, de a tél során talpra kell állítanunk, hogy újra jó formában legyen."

Többen új versenymérnököt kapnak

A finn pilótának mostanáig a 2011 óta a Mercedesnél dolgozó Tony Ross volt a versenymérnöke, ő azonban hamarosan a Mercedes Formula E-csapatához igazol. Toto Wolff egyelőre nem árulta el, hogy ki érkezik a helyére.

„Tony Ross lesz a Formula E-programunk vezető versenymérnöke. Elege van belőletek, srácok, szórakoztató környezetre vágyik egynapos futamhétvégékkel menő városokban – mondta viccesen az újságíróknak a csapatfőnök. – Még megbeszélés alatt van [hogy ki lesz Bottas versenymérnöke]. Vagyis ez valójában kisebb hazugság, de kérünk még pár hetet."

Nem csak Bottas kaphat új mérnököt jövőre, hanem Sebastian Vettel is. A Ferrarinál nem beszéltek erről, a négyszeres világbajnok levezető körében elhangzott csapatrádiós üzenet azonban árulkodó lehet. Riccardo Adami 2008-ban a Toro Rossónál volt először Vettel versenymérnöke, a Ferrarinál 2015 óta dolgozik a némettel, Abu-dzabiban pedig azt mondta a rádión, hogy „köszönöm neked ezt a szezont és az együtt töltött éveket, öröm volt veled dolgozni." Mindeközben Giuliano Salvi, Kevin Magnussen idei versenymérnöke utoljára töltötte be ezt a pozíciót Abu-dzabiban, mivel jövőre már a Haas helyett Ferrarinál fog dolgozni.