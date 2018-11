A Mercedes ötszörös világbajnokáról eddig is tudtuk, hogy szereti az extrém dolgokat, ezt most újra bizonyította, az Abu-dzabi Nagydíj után félmeztelenül fürdött a rózsavízben azért, hogy megmutassa a tetoválását mindenkinek.

Lewis Hamilton lett az első pilóta az F1 történetében, aki 400-nál több pontot gyűjtött egyetlen szezonban. Az ötszörös világbajnok a korábban látottakkal ellentétben vb-győzelme után is a csúcson maradt, ami szerinte annak is köszönhető, hogy fejben már a következő szezont is elkezdte. Ezzel együtt nem agyalt még sokat azon, hogy mi lesz jövőre, helyette szeretne kicsit hátradőlni és élvezni a sikert. Eközben Valtteri Bottas frusztráltan fejezi be a szezont, és el akar gondolkodni pár dologról.

Hamilton azok után, hogy már a 7. körben kiállt kereket cserélni, némileg aggódott a gumik miatt, végül azonban ellentmondást nem tűrő teljesítménnyel fejezte be a szezont. Most pár hónapos szünet következik, amit a jelek szerint az ötszörös világbajnok sem bán. Még nem gondoltam sokat a következő szezonra – mondta a Sky Sportsnak. – Emberként mindig várunk valamit, hogy ez vagy az jöjjön el, de léptem egyet hátra és azt mondtam, hogy nem szeretném, ha olyan gyorsan telne az idő. Nagyon gyorsan telik, már hat éve vagyok ezzel a csapattal, el sem hiszem, hogy ilyen gyorsan elrepült az idő."

Hamiltonnal Brazíliában az idén először fordult elő, hogy futamot tudott nyerni abban a szezonban, amelyikben az utolsó futam előtt világbajnok lett, most erre tett rá még egyet, ez pedig szerinte azért volt, mert

fejben már a következő szezonra készült.

„Erősen akartam befejezni a szezont, ezt meg is tudtam tenni, amiért hálás vagyok, rengeteg támogatást kaptam, a csapat miatt is szerettem volna ezt. Úgy akartam befejezni, ahogy 2019-et el szeretném kezdeni, ez volt a hozzáállásom."

Toto Wolff csapatfőnök szerint Hamilton jó teljesítményében az is benne volt, hogy nem úgy nyerte meg Mexikóban a címet, ahogy szerette volna. „Szép így nyerni, szerettünk volna pozitív utolsó futamot, Brazília után nagy teher került le rólunk, élvezetes hétvége volt – mondta Wolff. – Érdekes volt, hogy a versenyzők világbajnokságának megnyerése nem számított annyira [Hamiltonnak], mert rossz versenyhétvégénk volt, a konstruktőri cím megnyerésekor sokkal lelkesebb volt."

Futballistáknál megszokhattuk, F1-es versenyzőknél azonban ritkább, hogy félmeztelenül ünnepelnek. Hamilton most megmutatta, hogy akár így is lehet, mindezt pedig azért tette, hogy mindenki láthassa a „still I rise" feliratot, aminek magyar fordítása valami olyasmi lenne, hogy „mindig magasabbra török". „Mindig meg akartam tenni, hogy megmutathassam a tetoválásomat, azt hiszem, ez volt a tökéletes pillanat – mondta Hamilton a félmeztelen ünneplésről. Bátorítani akartam mindenkit, aki nem tudja mit jelent, hogy olvassa el. Ez tanács mindenkinek, aki elbotlott, elég megnézni Billy Mongert, aki nagy inspirációt jelentett nekem. Talán furcsának találja, hiszen valószínűleg ő néz fel rám. Ezt jelenti ez a tetoválás, erről szólt az idei évünk, szerettem volna ezt megmutatni mindenkinek."

Nem mindenki repesett azonban az örömtől, aki mercedeses pólót viselt, a futamot az ötödik helyen záró Valtteri Bottas ugyanis szemmel láthatóan frusztrált és csalódott volt. A finnek egy extra kerékcserét is be kellett iktatnia, miután összeért Verstappennel, de már azelőtt is gondjai voltak, az első kiállása után a jobb hátsó fék rakoncátlankodott, ezért kellett a pluszkiállás. „Már azelőtt is veszítettem pozíciót Sebastian ellen, blokkoltam a kerekemet az ötös kanyarban és a tizennyolcasban is. Nem tudom miért, a csapat látott valami gondot, de még nem tudom, hogy mi volt az."

Bottas egyelőre nem akar 2019-cel és azzal foglalkozni, hogy miben kellene fejlődnie, csak haza akar menni és elfelejteni az egész szezont. „

Ez a kérdés még korai, nem tudom, szeretnék egy kis szünetet és gondolkodni bizonyos dolgokról. Mentálisan nehéz év volt ez."