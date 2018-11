Hamilton: A Red Bull mindannyiunknál jobban használja a gumikat

A Mercedesnek nem lehet oka panaszra az Abu-dzabi Nagydíj időmérője után, a győzelmet azonban még nem érzik zsebben, a harmadik sorból induló Red Bulltól is tartanak.

Lewis Hamilton pályafutása 83. rajtelsőségével zárta az idei szezon utolsó időmérő edzését, amely összességében 11. pole pozíciója volt az idén. Az ötszörös világbajnok minden eddigi autójánál jobban összenőtt a W09-es konstrukcióval, de haza azért nem vinné, mert nem lenne hova tegye a lakásában. Hamilton a rajtfelállás ellenére számol a két Red Bull-lal a versenyen és szoros küzdelemben bízik a három topcsapat között.

Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke látványosan örült annak, hogy a két Ezüstnyíl kibérelte magának az első rajtsort a vasárnapi Abu-dzabi Nagydíjra. Az osztrák üzletember azért volt ilyen boldog, mert

a csapat azután sem vett vissza, hogy gyakorlatilag már mindent megnyert az idén.

„Ezen a hétvégén a versenyzés élvezete az első, a negatív nyomás lekerült rólunk – nyilatkozta a Sky Sportsnak. – Hihetetlen, hogy Lewis megőrizte az energiáját még azután is, hogy a versenyzők világbajnoksága eldőlt, majd megnyerte nekünk a konstruktőri címet is."

A csapatfőnök nem is Hamilton pole pozíciós körét, hanem a Q2-ben, az ultralágy gumikon futott 1:35.693-as idejét tartotta az időmérő legjobbjának, ekkor ugyanis nem csak keményebb abroncsokon, hanem visszafogottabb motorüzemóddal is körözött a két Mercedes. „Kissé visszafogtuk a srácokat az autóban, mert mindent meg akartak mutatni, de csak a Q3 szól erről. Már a Q2-es köre is nagyon jó volt [Hamiltonnak], valójában az volt a nap legjobb köre, megmutatta, hogy a rajtnál jók lehetnek az ultralágy gumik."

Hamilton az első három helyezettel készített interjúk során elárulta, hogy érzelmileg nagyon összenőtt az idei autóval, jobban, mint eddig bármelyik munkaeszközével. „Nagy kiváltság volt ezzel az autóval dolgozni, hálás vagyok a csapatnak és mindenkinek, a sárcoknak, a mérnökeimnek. Remek munkát végeztünk csapatként azzal, hogy a megfelelően állítottuk be az autót."

Az ötszörös világbajnok ugyanakkor nem tervezi, hogy megtartja az idei versenygépet, az ugyanis be sem férne a lakásába.

„Ez titkos, meg kellene öljelek, ha elmondom – mondta viccesen David Coulthardnak arra a kérdésre, hogy mit tervez tenni az idei konstrukcióval. – Boldog vagyok, hogy ez az autó bekerül a múzeumba a Mercedesnél Stuttgartban a többi nagyszerű múltbéli autó közé. Akkor nézhetem meg, amikor csak akarom, nem is lenne helyem otthon ahhoz, hogy hazavigyem."

A másik Mercedest vezető Valtteri Bottas szemmel láthatóan csalódott volt, ismét kikapott csapattársától, a szezont 15-6-os összesítéssel Hamilton nyerte. „Az első körben úgy éreztem, hogy sokat tudtam javítani, a különbség is kisebb volt köztünk – mondta Bottas. – Második nekifutásra a pálya állapota is jobb lett, mindketten találtunk még időt, ő azonban végül egyszerűen jobban összerakta a körét."

A finn pilóta az időmérő korábbi szakaszaiban tapasztalt problémákban látja az okát annak, hogy a döntő pillanatban nem tudta felvenni a versenyt Hamiltonnal. „Volt néhány nekifutásom az időmérőn, amelyek során nem tudtam jó kört futni. A Q2-ben az ultralágyas etapomon és néhány másik körben szenvedtem néhány dologgal az autóban. A Q3-ban ezután jó köröket mentem, megérdemelt az első rajtsor a csapatnak."

A vasárnapi versenyre előretekintve Toto Wolff és Hamilton is a Red Bullokat emelte ki annak ellenére, hogy Daniel Ricciardo és Max Verstappen csak a két Ferrari mögött, az ötödik és a hatodik helyen foglal helyet a holnapi rajtrácson, a holland ráadásul a hiperlágy gumikon rajtol, ellentétben az ultralágyakon induló Ferrarival és Mercedesszel. „Teljesen más lesz a vasárnap, kezdetnek kell egy jó első kör. Nem lefutott a verseny. Verstappennek előnyt kellene kiépítenie a hiperlágy gumikon, a mi helyzetünk talán kicsit jobb – mondta Wolff. – Ennek ellenére senkinek sem szabad leírnia a Red Bullt, nagyon jók a gumikezelésben, szerepet fognak játszani holnap."