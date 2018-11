Verstappen szerint a futamon a Red Bull erősségére lesz szükség

Ismét megcibálhatja a Mercedes és a Ferrari bajszát a Red Bull, mivel arra számítanak, hogy az egyik erősségük döntő fontosságú lesz a versenyen.

A szezonzáró Abu-dzabi Nagydíj pénteki szabadedzésein is folytatódott Max Verstappen jó sorozata, a holland pilóta az első tréninget az élen, a másodikat a 2. helyen zárta úgy is, hogy kiszélesítette a pályát, és kárt tett autójának padlólemezében. Elmondása szerint ez nem hátráltatta a munkáját, ennek is köszönhette, hogy Brazíliához hasonlóan az Emirátusokban is jobban állnak a vártnál.

„Nem hiszem, hogy a magas kerékvetők a későbbiekben gondot okoznak majd. Ahogy a szezon során eddig is láthattuk, jók vagyunk a gumikezelés terén, és arra számítok, hogy ezen a pályán is ez lesz a jó eredmény egyik kulcsa, ez remélhetőleg megint a kezünkre játszik. A gumik terén rövid- és hosszú etapokon is jól állunk, elégedett vagyok azzal, ahogy a dolgok mentek eddig.”

Csapattársa, Daniel Ricciardo árnyékként követte ma Verstappent a 2-3. helyen, a továbbiakra nézve azt reméli, hogy végre megszakad a Monaco óta tartó kálváriája, és a Red Bullnál töltött utolsó hétvégéjén végre felállhat a dobogóra, szerinte ez akkor sikerülhet, ha az időmérőn is jól tud szerepelni.

„A gumik a melegben nagyon kopnak, és ez szerintem segít nekünk. A hiperlágy az első, az ultra- és a szuperlágy inkább hátul. A gumikat általában olyan jól vagy jobban kezeljük a többieknél, ezt ki kell használnunk a versenyen. A hosszú etapjainkon is erősnek tűntünk, a rövidebb etapokon viszont még találnunk kell valamit az autóban.”

Noha a Renault erőforrás és az autó egyéb megbízhatósági problémái miatt a világbajnoki címért az idén sem küzdhettek, Christian Horner a Sky Sportsnak azt mondta, a csomagjuk az idényzáróra összeállt.

„Most már nagyon jó az autónk, remekül működteti a gumikat, és nem terheli meg azokat. Az RB14 az egyik legjobb karosszéria, amit készítettünk, gyönyörűen üzemel. Az utolsó szektorban az autó nagyon-nagyon erős. Ígéretes, hogy a hosszú etapokon igen jó tempót mutattunk, nem szenvedtünk a kopástól, pedig a Ferrari és a Mercedes panaszkodott erre.”