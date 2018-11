A Renault csapatfőnöke nem tart attól, hogy a VW sorsára jutnak

Cyril Abiteboul szerint nagy jelentőségű, hogy a Renault első emberét letartóztatták, de úgy véli, a Renault F1-es csapata átvészeli ezt.

Az Abu-dzabi Nagydíj előtt Japánban letartóztatták Carlos Ghosn-t, a Renault vezérigazgatóját pénzügyi visszaélés gyanúja miatt. Az üzletembert várhatóan eltávolítják a posztjáról, ami a botránnyal együtt érzékenyen érintheti az autógyártó F1-es programját is. A visszatérést Ghosn hagyta jóvá 2015 végén, a csapatfőnök Cyril Abiteboul szerint azonban ez nem egyszemélyi döntés volt, hanem vállalati szintű. Kiemelte, hogy a Renault már 40 éve jelen van a sportágban.

„Most egy hosszabbtávú utazás során félúton járunk, és remélhetőleg [a Ferrari, a Mercedes és a Red Bull] kihívói leszünk. Pillanatnyilag ez áll a figyelmünk középpontjában. A szervezet működésében nyilvánvaló a folytonosság Thierry Bolloré révén, ő nem idegen a Forma-1-ben, hiszen a 2016 óta a csapatunk igazgatótanácsának tagja.”

Néhány évvel ezelőtt a Volkswagen csoport keveredett hasonló, bár még ennél is sokkal nagyobb volumenű botrányba. A dízelbotrány néven elhíresült csalásba a vállalatvezetők mellett a cégek maguk is érintettek voltak, ezért a büntetések, visszahívások és egyéb pluszköltségek megszorításokat kényszerítettek ki, ezért a csoport különböző márkái leépítették a részvételüket a motorsportokban.

Abiteboul kijelentette, nem tud arról, hogy Ghosn ügye befolyásolná a Renault F1-es programját. „Nem látjuk, miért befolyásolná [a helyzet] ezt a programot jobban, mint bármi mást” – mondta.

„Nem akartam optimistának tűnni, mert ez az egész vállalatcsoport szempontjából jelentős fejlemény – utalt Ghosn letartóztatására. – Az én üzenetem egyszerűen annyi, hogy an utódlási terv a Renault Group, valamint a Nissan és a Mitsubishi üzemeltetésére, és a Forma-1-es [csapatunk] is része ennek” – mondta. – Amennyiben a Forma-1 továbbra is olyan jó értékajánlat a számunkra, mint a múltban volt, nincs ok arra, hogy a jövőben ne legyünk itt.”

A Renault a harmadik F1-ben is érintett autógyártó, amelynek élén az idén vezetőváltás történik. Sergio Marchionne az FCA és a Ferrari első embere a nyár során meghalt, Dieter Zetsche, a Mercedest is gyártó Daimler AG elnök-vezérigazgatója pedig a felügyelőbizottság tagjaként folytatja 2019-től.