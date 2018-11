Räikkönen: Nem szomorú elhagyni a Ferrarit

A 2007-es világbajnok várja már, hogy visszatérjen a Sauberhez, de nem igazán tudja, mire számíthat régi-új csapatánál.

Elhagyja a Ferrarit a 2007-es világbajnok Kimi Räikkönen, miután a csapat menedzsmentje úgy döntött, fiatalítanak, és a mezőny korelnökét az ifjú tehetség, Charles Leclerc váltja majd a 2019-es szezontól. Räikkönen nem vonul vissza, a következő két év során a Saubernél folytatja a pályafutását, ahol 2001-ben bemutatkozott az F1-ben.

Räikkönen korábban kijelentette, nem önként távozik a Ferraritól, de Abu-Dzabiban elmondta, nem is szomorú a váltás miatt. „Nem látom, miért kellene szomorúnak lennünk. Barátok maradunk, és egyébként is sokszor találkozunk majd a paddockban, úgyhogy nem lesz borzasztó nagy változás. Mindkét fél új irányba megy majd, de szerintem ez izgalmas.”

„Remek időszakot töltöttünk együtt a csapattal, a kiváló emberekkel. Voltak nehezebb idők is, de ez a játék része, és ennek így is kell lennie, néha szükség van kissé keményebb helyzetre. Nyilvánvalóan világbajnok lettem pilótaként a csapattal, és kétszer megnyertük a csapatbajnokságot is, és ennek örömmel voltam a részese, hiszen nincsenek sokan, akik ezt elérték.”

Boldogan indulunk külön utakra, nem távolodunk el nagyon, és továbbra is tesszük majd a dolgunkat.”

Räikkönen egyelőre nem tudja, mire számíthat a Saubernél, szerinte erre csak akkor derül majd fény, ha kipróbálja az új autóját. Arra nem tért ki, hogy várhatóan már a jövő héten beülhet az idei Sauberbe, de ezt még a csapatok sem erősítették meg. „Nyilvánvalóan más kihívás lesz, de azt is élvezni fogom” – mondta.

A finn pilóta szerint nagyszerű dolgokat hozhat a Ferrari és saját maga számára is a váltás, de még ő sem tudja, mire jut majd a következő években. „Én ezen még nem is gondolkodtam” – tette hozzá, arra a kérdésre pedig, hogy mi fog a legjobban hiányozni neki, Sebastian Vettellel egyetértve azt felelte, hogy a rövid megbeszélések.

Kiemelte, nagyon várja, hogy csatlakozzon a Ferrarinál sokkal kisebb Sauberhez, de ugyanúgy arra törekszik majd, hogy jól szerepeljen a versenyeken.

„Szerintem [a Sauber] inkább a puszta versenyzésről szól, és kevésbé az egyéb dolgokról. Ez remélhetőleg mindkét félnek kedvező lesz, ez a célunk. Lehet, hogy ez óriási tévedés lesz, de majd meglátjuk. Jó megérzésem van, és izgatottan megyek oda. Közel vannak az otthonomhoz, ami nyilvánvalóan bónusz.”