Egykori ellenfele méltatja a sérülésből visszatérő Kubicát

A lengyel pilóta szerint a korlátozott mozgásával is megtanult együtt élni. A lengyelek úgy tudják, a tempója miatt választja őt a Williams.

Robert Kubica lesz George Russell csapattársa jövőre a Williamsnél, ezt a csapat az Abu-dzabi Nagydíj sajtónapján jelentette be a helyszínen, de a hír már több forrásból, korábban kiszivárgott. Egykori ellenfele, Mark Webber a Twitteren és az Instagramon is üdvözölte Kubicát, aki a 2011-es, életveszélyes ralibalesetének következményeit leküzdve tér vissza.

„Visszajön a lengyelek embere, hűha! Micsoda harcos és kitartó csirkefogó. Imádom” – írta a Twitteren. Az Instagramon hozzátette: „Amikor a kórházi ágya mellett álltam Olaszországban a balesete után, egyszerűen nem hittem a szemeimnek, hogy milyen állapotban volt. Micsoda visszatérés!”

Kubica másfél éve vezet újra F1-es autókat, a Renault nem ajánlott szerződést neki, de úgy volt, a Williamsnél már az idei szezon során visszatérhet. Végül Szergej Szirotkin elorozta előle a lehetőséget, a Motorsport Magazine szerint azért, mert Kubica a saját bevallása szerint sem vezetett elég jól a sorsdöntő teszten. Azóta viszont

a lengyel pilóta számos tesztet teljesített, és megtanult együtt élni a balesetéből megmaradt korlátozásokkal.

„Úgy vezetek, ahogy a testem azt megengedi – idézte a szaklap. – A balesetem után rájöttem, hogy utcai autóval a körforgalomban nem kell megragadni az egész kormányt, elég csak egy részét. Az F1 persze nem utcai autó, de megtapasztaltam azt is, hogy a madarakat is úgy kell megfogni, hogy ne repüljenek el, de ne is ijedjenek meg az erős szorítástól. A kormányt is így kell fogni.”

„A 2006-os malajziai hétvégén a mérnökeimet sokkolta, amikor látták, hogy csak két ujjal fogtam a kormányt. Mondtam nekik, hogy talán nem volt szükségem minden erőmre, csak annyit használtam, amennyit kellett” – elevenítette fel. Kubica később a belgiumi Eau Rouge-t is bevette egy kézzel vezetve, miközben a másikkal lezárt egy légcsatornát.

Kubica a lengyel olajtársaság támogatását is élvezi, a pletykák szerint 11 millió eurót visz a Williamshez,

Szirotkin állítólag 15 milliót hozna, de a Przeglad Sportowy úgy tudja, a Williams mérnökei az adataik alapján arra számítanak, hogy Kubica több rajthellyel előrébb is indulhat majd a futamokon az idei pilótapárosnál, Lance Strollnál és Szirotkinnál. Claire Williams csapatfőnök-helyettes a Motorsport-Total.com-nak azt mondta, a Williams költségvetése 2019-ben sem lesz szerényebb az ideinél.

Cikkünket frissítjük!