Jól nevelt fiatalembernek tartja Mick Schumachert korábbi gokartos ellenfele és barátja, Nicklas Nielsen. Az ifjú Schumacher még neki sem beszél édesapja állapotáról.

Lassan 5 éve, hogy életveszélyes síbalesetet szenvedett a korábbi hétszeres világbajnok Michael Schumacher, azóta a világtól elzárva él, valószínűleg állandó felügyelet alatt. A köztes időszak során fia, Mick Schumacher a gokartozást hátrahagyva autóversenyző lett, az idén megnyerte az F3-as Európa-bajnokságot, és már F1-es jogosítványt is kapna, de jövőre valószínűleg az F2-ben indul.

Édesapja állapotáról ő is őrzi a titkot, ahogy a család többi tagja és néhány bizalmasa sem szivárogtat ki se semmit, erről Mick egyik barátja, a dán Nicklas Nielsen is beszélt a BT című helyi kiadványnak. Gokartokkal korábban versenyeztek egymás ellen, Nielsen most a Ferrari saját márkakupájában vesz részt.

„Nagyon jól ismerem őt, a magánéletben is – nyilatkozta Nielsen a német sportolóról. – Mick nagyon csendes és nyugodt srác, olyan normális, mint mindannyian vagyunk. Nem sznob a neve miatt, nagyon közvetlen és befogadó személyiség, könnyedén beszélget mindenkivel. Egyáltalán nem olyan, mint Max Verstappen, akit senki és semmi nem érdekel, csak győzni akar.”

Mick jól képzett és nagyon jó srác.”

Schumacher fia a szükségtelenül nagy elvárásokat eleinte úgy próbálta kezelni, hogy édesanyja leánykori nevével indult a versenyeken Mick Betschként vagy Mick Jr.-ként hivatkoztak rá, az F4-es pályafutását viszont már Schumacherként kezdte. Nielsen szerint Mick mellett édesapja is ott állt, egészen a balesetéig.

„Michael sokszor elment Mickkel a pályákra, nagyon közeli volt a viszonyuk a baleset előtt. Mindenhez nagyon profi hozzáállással közelítettek” – árulta el. Mick ugyanígy kezeli édesapja helyzetét is. „Ez teljesen lezárt téma, egyáltalán nem beszélt róla. Még mindig futtatok egy minikartot Ralf Schumacher csapatának, és a mai napig senki nem szól semmit. Nehéz megmondani, mi a helyzet ott.”

Mick valóban ritkán nyilatkozott édesapjával kapcsolatban, de tavaly kijelentette, hogy őt tekinti a hősének, és Michael Schumacher F1-es bemutatkozásának 25. évfordulóján kipróbálhatta a rekordbajnok 1994-es Benettonját is a pályán, ekkor a sisakfestésének egyik fele édesapja színeit idézte.

Mick nem említi, hogy milyen érzelmei vannak az édesapjával kapcsolatban, csak annyit mondott néha, hogy persze nehéz ezt kezelni

– nyilatkozta Nielsen. Michael Schumacher korábbi ellenfele, a négyszeres világbajnok Alain Prost úgy vélte, Mick „hihetetlenül erős”, hiszen édesapja állapota mellett is jó eredményeket ér el. „Az [idei] szezon utolsó szakaszában igen meggyőző volt, pedig nagy nyomás alatt vezetett. Már önmagában a neve is az, de a srác nagyon ott’ van – mondta. – A Forma-2-ben eldől, milyen jó is valójában.”