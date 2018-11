Michael Schumacher fiát Forma-3-as Európa-bajnoki címe miatt hívták meg, hogy édesapja nyomdokaiba lépjen, aki Vettellel egy csapatot alkotva egyszer sem kapott ki a nemzetek versenyében.

Hat év elteltével ismét feltűnik a Schumacher név a Bajnokok Tornáján (ROC). Mick Schumacher, a hétszeres Forma-1-es világbajnok Michael Schumacher fia először vesz részt az eseményen, méghozzá Sebastian Vettellel egy csapatban, akivel édesapja 2007 és 2012 között zsinórban hatszor nyerte meg a Nemzetek Kupáját. Micket a Forma-3-as Európa-bajnokság megnyerése miatt hívták meg, célja pedig nem is lehet más, mint győzelemre vezetni a német csapatot Vettellel.

A Bajnokok Tornája amolyan szezon utáni levezetésként mindig remek alkalmat kínál a különböző versenysorozatok pilótáinak arra, hogy baráti hangulatban eresszék ki a fáradt gőzt, miközben azt teszik, amihez a világon a legjobban értenek. Így volt ezzel Michael Schumacher is, aki síbalesete előtt állandó résztvevője volt az eseménynek, Vettellel karöltve pedig egyszer sem találtak legyőzőre a nemzetek versenyében.

Most a hétszeres világbajnok fián van a sor, hogy folytassa a hagyományt, és megőrizze a Vettel-Schumacher kettős veretlenségét.

A négyszeres világbajnok szintén visszatérő, legutóbb ugyanis kihagyta az eseményt.

„Túláradó örömöt érzek amiatt, hogy Forma-3-as Európa-bajnokként meghívtak a Bajnokok Tornájára, amiatt pedig mégjobban örülök, hogy Sebastian Vettellel mi fogjuk alkotni a német csapatot – mondta Mick. – Kemény lesz, mert Sebastian nem kispályás a ROC-on, én pedig természetesen méltó csapattársa szeretnék lenni."

Mick Schumacher saját Instagramján jelentette be részvételét

Mick Schumacher is tudja, hogy édesapjának milyen sokat jelentett a Bajnokok Tornája, ezért a célkitűzései között nem más szerepel, mint a győzelem. Megtiszteltetés részt venni egy olyan versenyen, amelyet az édesapám mindig is imádott, és amelyen Sebastiannal együtt nagyon magasra helyezték a lécet. Sok híres pilóta lesz ott, már várom, hogy versenyezzek ellenük és jobban megismerjem őket. Szórakoztató lesz, természetesen mindent megteszek, hogy olyan sokáig jussak az egyéni versenyben, amennyire csak lehet, valamint, hogy megnyerjem Németországnak a Nemzetek Kupáját Sebastiannal."

A Nemzetek Kupáját január 19-én, a Bajnokok Tornáját pedig január 20-án rendezik a mexikói F1-es pálya stadionrészében, a Foro Solban. Fredrik Johnsson, a ROC elnöke is köszöntötte az első alkalommal a viadalon induló Micket. „Ki sem tudjuk fejezni, hogy mennyire izgatottak vagyunk amiatt, hogy Mick részt vesz a Bajnokok Tornáján. Michael, az édesapja sok-sok éve a barátunk, a pályán és azon kívül is hatalmas volt a hozzájárulása. Továbbra is minden jót kívánunk neki a felépüléséhez, szebb örökséget pedig el sem tudok képzelni annál, hogy Mick először lehet itt velünk."

Nyilvánvalóan marketingszempontból sem utolsó a Schumacher nevet a Bajnokok Tornáján tudni, Johnsson azonban mindenkit megnyugtatott, hogy

Micket az F3-as Európa-bajnoki címe miatt hívták meg, hiszen mostantól ő is bajnoknak vallhatja magát.

„Természetesen Mick teljes mértékben a teljesítménye miatt vehet részt, megmutatta a világnak a Forma-3-as Európa-bajnokságban, hogy mire képes. Izgatottan várjuk, hogy mire megy az egyforma autókkal a Bajnokok Tornáján. Bizonyára mindenkinek érzelmes pillanat lesz, amikor először állnak rajthoz Sebastiannal."