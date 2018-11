Jövőre a virtuális F1-ben is megküzdhet a Ferrari és a Mercedes

Véget ért az F1 Esports Pro Series első olyan évada, amelyben valódi csapatok indítottak versenyzőket. Egyedül a Ferrari maradt távol, a sportág vezetői azonban szeretnék, ha jövőre csatlakozna.

Az idén másodszor rendezték meg a Forma-1 hivatalos e-sport-bajnokságát, a száguldó cirkusz csapatait azonban először vonták be a küzdelembe. A 10 istállóból 9-nek volt saját kettőse, és akárcsak a valóságban, a virtuális pályákon is a Mercedes nyert, amelynek brit pilótája, Brendon Leigh címet védett. A nagy különbség azonban az volt a való élethez képest, hogy itt egyetlen versenyen sem küzdhettek meg a Ferrarival, a vörösök ugyanis egyedüliként nem vettek részt a sorozatban. Az F1 vezetői remélik, hogy ez jövőre változni fog.

A valóságtól eltérően az F1 Esports Pro Seriesben minden csapat egyenlő feltételek mellett vesz részt, a teljesítményt kizárólag a pilóták és az őket felkészítő stáb munkája határozza meg. A konstruktőrök között a végeredeménnyel arányosan 200 ezer dollárt osztanak szét. Azonban a nézők és a versenyzők örömét is némileg beárnyékolta a tény, hogy mindössze 18-an küzdöttek meg az első helyért, a Ferrari ugyanis nem indított csapatot.

A Forma-1 elöljárói természetesen szeretnék, ha a 2019-es szériában már a Scuderia e-sport-csapata is ott lenne, amire Sean Bratches kereskedelmi igazgató szerint van esély.

„A természetemnél fogva optimista vagyok és valamennyire magabiztos aziránt, hogy jövőre teljes lesz a rajtrács" – nyilatkozta Bratches.

A Ferrari az F1 legrégebbi csapata, az egyetlen, amely a sorozat történetének eddigi összes idényében ott volt, a jelenléte az F1 Esports Pro Seriesben tehát nagy mértékben hozzájárulna annak népszerűsítéséhez.

Ehhez hasonló izgalmas csatákat láthattak a nézők a virtuális pályákon, egyelőre a Ferrari nélkül

Az F1 vezetői mellett Gary Cook, a szériát támogató Gfinity vezérigazgatója is úgy gondolja, hogy szükség van a Ferrarira. „Aki arra gondol, hogy a jövő szurkolóival szeretne kapcsolatot teremteni, annak nincs más választása, mint részt venni az e-sportban."

A Ferrari szóvívője nem zárkózott el a részvételtől, azt mondta, még minden nyitott az e-sporttal kapcsolatban.