A Mercedes csapatfőnöke kiakadt az F1 részvényeseire

Toto Wolff nem finomkodott, amikor az egyre aggasztóbb gumihelyzet miatt tartott találkozó után szánalmasnak nevezte az F1 részvényeseit, valamint javasolta, hogy hagyják a pilótákra és a csapatokra az abroncsokkal kapcsolatos javaslatokat.

Hiába lágyította meg jelentősen az összes gumikeveréket a Pirelli az idei szezonra, a versenyek többségén nem sikerült elérni, hogy a csapatok változatos taktikát alkalmazzanak, és ne a gumispórolás legyen az elsődleges szempont. A pilóták is felemelték a hangjukat azért, hogy a gyorsaság helyett az unalmas körözgetésen van a hangsúly, a Brazil Nagydíj alatt pedig a csapatfőnökök, az F1 részvényesei, valamint az FIA delegáltjainak jelenlétében találkoztak a Pirellivel, hogy megbeszéljék, miként javíthatnának a helyzeten a jövőben. Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke szerint nem volt hasztalan a megbeszélés, de nem mindennel volt elégedett.

Wolff két dolgot sérelmezett, az egyik, hogy olyanok is beleszólnak a gumikérdésbe, akiknek szerinte fogalmuk sincs az egészről, a másik pedig, hogy

a csapatok nem az F1 jövőjét, hanem mint általában, a saját érdekeiket tartják szem előtt.

„Szerintem vannak itt olyan emberek, akiknek fogalmuk sincs, mégis beleavatkoznak a megbeszélésekbe arról, hogy miként kellene kinézniük a gumiknak, és hogyan kellene viselkedniük” – mondta Wolff. Ki kellene maradniuk belőle, és a versenyzőkre, valamint a csapatokra hallgatniuk, utóbbiaknak pedig nem kellene opportunistának lenniük, mint a múltban, amikor egy bizonyos irány mellett lobbiztak azt gondolva, hogy valakinek előnye, a másiknak pedig hátránya származik belőle.”

Wolff arra nem tért ki, hogy pontosan kikre gondol, a legutóbbi ilyen esetre viszont igen. A szezon elején a Pirelli barcelonai, silverstone-i és franciaországi futamra bevezetett vékonyabb futófelületű gumija miatt többek között Sebastian Vettel vádolta meg az olasz gyártót azzal, hogy a Mercedesnek akar kedvezni.

Wolff megemlítette az F1 részvényeseit is, akik szerinte a sportág helyzete helyett szintén egyes csapatokat segítenek, azzal más területeken harcolva ki maguknak előnyösebb feltételeket. „Ez történt hat hónappal ezelőtt is, amikor a vékonyabb futófelület volt a téma. Hihetetlen, hogy az emberek azt mondták, a Mercedes azért akarja őket, mert különben hólyagosodással küzdenek. Majd a következő versenyen egy másik csapat is hólyagosodott, nem is tudta rendesen befejezni az etapját. Egyszerűen szánalmas, hogy az opportunizmus miként vezérel különböző részvényeseket ebben az üzletben, hogy olyan irányt erőltessenek, ami hátrányos a sportágnak.

A Mercedes csapatfőnöke beismerte, hogy a jelenlegi helyzetért nem a Pirelli, hanem a csapatok a felelősek, mivel ők kérték azokat a gumikat, amelyeket most bírálnak. „Szerintem jó volt a találkozó a versenyzőkkel. A támogatásunkról biztosítottuk a Pirellit, mert tudjuk, hogy nehéz a dolguk. Az utóbbi években szerintem egyszerűen nem a jó dolgokat kértük tőlük azzal, hogy tegyék lágyabbá a keverékeket, ezzel nagyobb kopást és több kiállást idézve elő. Amikor a stratégák kiszámolják, hogy mi a leggyorsabb taktika, akkor az továbbra is a gumik menedzseléséről szól azért, hogy lehetőleg egyetlen kiállás legyen, vagy néha kettő. Ez teljesen rossz irány.”

Az F1 egy levélben határozta meg a Pirelli által követendő irányt a jövőben, Wolff viszont amondó, hogy ezt

az irányt a versenyzők és a csapatok legújabb javaslatai alapján meg kell változtatni.

„Robusztus gumikra van szükség, amelyek legyártására a Pirelli tökéletesen alkalmas, mindössze a megfelelő célokat kell meghatározzuk nekik. Ezután a versenyzők keményebben nyomhatják a gázt, és közel tudnak maradni az elöl haladóhoz hólyagosodás nélkül.”