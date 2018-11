A Ferrarinak oda kell figyelnie Leclerc és Vettel kapcsolatára

Kimi Räikkönen és Sebastian Vettel jó viszonya miatt a Ferrarinak eddig különösebben nem kellett pilótái kapcsolatának menedzselésével törődnie, ez azonban Leclerc és Vettel esetében másként lehet.

Még nem dőlt el, de minden bizonnyal a jelenleg a Ferrari mérnökigazgatójaként dolgozó Jock Clear lesz jövőre Charles Leclerc versenymérnöke. A rutinos, pályafutása során több világbajnokkal is együtt dolgozó szakember amondó, hogy nem csak a Saubertől érkező monacóinak, hanem a maranellóiaknak is kihívást jelent, hogy egy ennyire tapasztalatlan pilótát szerződtettek, aki ezzel együtt nem teljesen ismeretlen a számukra. Clear úgy gondolja, hogy a jövő évi sikerességük egyik kulcsa a két pilóta együttműködése lesz.

Leclerc a Ferrari történetének második legfiatalabb versenyzője lesz, amint Kimi Räikkönen helyébe lép a patinás istállónál. A 21 éves monacói az idén többször bizonyította kivételes tehetségét, egyre többen jósolják azt, hogy Sebastian Vettel életét is megnehezítheti akár már jövőre, de vannak olyanok is, akik továbbra is megkérdőjelezik, hogy a Ferrari őt választotta a rutinos finn világbajnok helyett.

Jock Clear tudja, hogy nem csak Leclerc részéről van kockázata annak, ha elmaradnak a várt eredmények, ezért ő és a csapat is biztosra akar menni, hogy minden eszközt megadnak a fiatal versenyzőnek.

„A legtöbb ember azt kérdezte először, hogy »készen áll?« Nos, nekünk is készen kell állnunk, a Ferrarinak késznek kell lennie meglépni ezt a lépést, ami egy bátor lépés és mindannyian örülünk, hogy készek vagyunk megtenni azt” – mondta Clear.

A 2007-es világbajnok remekül kijött Vettellel, a Ferrarinak így nem kellett azzal törődnie, hogy a két pilótájának kapcsolatát menedzselje. A vörösök azt szeretnék, ha Leclerc és Vettel között is hasonlóan jó lenne a viszony. „Remélhetőleg nagy dolgokat fog elérni, a kapcsolata Sebbel pedig fontos lesz – mondta Clear. – Készen kell lennünk megadni neki a lehetőséget és a megfelelő módon támogtani őt. Pozitív módon kell menedzselnünk [a kapcsolatukat] és biztosra kell mennünk, hogy közben az egész csapat fejlődjön, nem csak Charles, vagy nem csak Seb oldala."

Leclerc többször tesztelt már a vörösöknek, de nem csak ezért nem lesz teljesen ismeretlen egyik fél sem a másiknak, hanem azért sem, mert a fiatal monacói a Ferrari versenyzői akadémiáján pallérozódott. „Egy ideje már ismerjük Charles-t, pár éve már kapcsolatban állunk vele, azóta, mióta bekerült a Ferrari akadémiájára, úgyhogy nem ismeretlen a számunkra, nem teljesen vakon kezdjük az együttműködést – nyilatkozta Clear. – Mindenki tudja, hogy miféle nyomás lesz rajta, az élmezőnyben versenyezni más lesz neki, de ez nekünk is kihívást jelent."

Räikkönen is bizakodhat

Leclerc a Sauberrel több kiugró eredményt is elért az idén, az utóbbi öt futamon pedig háromszor nyerte meg a második vonal küzdelmét, azaz végzett elsőként a Red Bullok, Ferrarik és Mercedesek mögött. A tavalyi Sauberrel ezt a teljesítményt aligha lett volna képes véghezvinni. „Az idei autónak jók az alapjai, az első három futamon mindössze nem tudtuk kihasználni a benne rejlő potenciált. Mihelyst azonban megértettük, hogy mi a helyes egyensúlya, óriásit léptünk előre, majd a szezon közbeni fejlesztések is javítottak rajta. Az autó nagyon meggyőző a tavalyihoz képest, ezt az eredmények is mutatják."

Több csapathoz hasonlóan a Sauber sem fejleszt már egy ideje az idei évre, az eredmények azonban így sem maradtak el, ami Leclerc tehetsége mellett ugyancsak az idei konstrukciót dicséri. „Már egy ideje leálltunk az idei fejlesztésekkel, de továbbra is hozzuk azt a teljesítményt, amit azok a csapatok, amelyek még próbálnak előrelépni egy kicsit. Úgyhogy egyértelműen ez egy erős autó."

A fejlesztések elmaradása azt jelenti, hogy az istálló már javában készül 2019-re, ennek pedig Kimi Räikkönen örülhet igazán,

aki kétéves szerződést írt alá a svájciakkal. „Nem számítottunk arra, hogy ilyen jó lesz a szezon vége, miután olyan korán leálltunk a fejlesztésekkel. Mindenképpen jók a kilátásaik a következő évre, mert volt elég idejük fejleszteni az autót" – mondta Leclerc.