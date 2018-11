Letartóztatták az embert, aki visszahozta a Renault az F1-be

Csalás gyanúja miatt Japánban őrizetbe vették a Renault elnök-vezérigazgató, egyben Nissan-elnök Carlos Ghosnt, akit a japán gyártó kész eltávolítani jelenlegi pozíciójából az állítólagos kötelezettségszegései miatt.

Carlos Ghosnt 2008-ban nevezték ki a Renault és a Nissan elnök-vezérigazgatójává, utóbbi autógyártónál a vezérigazgatói posztról tavaly mondott le. A franciák 2016-ban neki köszönhetően élesztették újjá gyári csapatukat a Forma-1-ben, majd léptek évről-évre feljebb a csapatok rangsorában. Hogy milyen hatása lesz a letartóztatásnak a Forma-1-es csapatra, egyelőre korai megmondani, de a Renault és a Nissan részvényei is óriásit estek, érzékeltetve, hogy mindkét gyártó esetében kulcsfiguráról van szó.

Ghosn ellen belső vizsgálatot folytatott a Nissan, majd az ő és az igazgató Greg Kelly esetében is pénzügyi visszaélésekre bukkant.

A 64 éves üzletembert a japán tőkepiaci törvények megsértése miatt tartóztatták le, amiért valós jövedelménél kevesebbet jelentett a japán tőzsdén,

japán médiaértesülések szerint 10 milliárd jüan (400 milliárd forint) helyett mindössze annak a felét, évi 5 milliárdot. Mindezt nem egyedül, hanem Kellyvel együtt tette. „A vizsgálatunk azt mutatja, hogy Ghosn és Kelly a valósnál kisebb összeget jelentettek a tokiói tőzsdén az elmúlt években azért, hogy Ghosn nyilvánosságra kerülő jövedelme kisebb legyen – áll a Nissan közleményében. Ghosn esetében számos egyéb visszaélésre is bukkantunk, mint például a cég tulajdonának személyes célú használatára."

A Nissan együttműködik és információt szolgáltat a japán ügyészségnek, amellyel ezután is mindenben együttműködik. A japán Asahi Shimbun lap jelentése szerint Ghosn önként ment el az ügyészekkel, akik már a Nissan főhadiszállásán található irodákat is elkezdték átkutatni. Szaikava Hiroto, a Nissan vezérigazgatója a csütörtöki igazgatótanácsi ülésen kezdeményezi, hogy Ghosnt és Kellyt is távolítsák el a posztjáról.

Ghosn lényegében újjáélesztette a kinevezése előtt igencsak mélyen levő Nissant, aminek köszönhetően Japánban valódi szupersztárként tekintettek rá. Szaikava szerint ez probléma volt. „Visszatekintve, a hatalom egy kézben történő összpontosulására kell reflektálnunk – nyilatkozta a letartóztatás után összehívott sajtótájékoztatón a vezérigazgató, aki nem tudott pontos részletekkel szolgálni Ghosn visszaéléseivel kapcsolatban, csupán annyit mondott, hogy évek óta tartottak és súlyosan érintették a céget. Csalódottságot és sajnálatot érzek, hogy ilyen súlyosan visszaélt oly sok ember bizalmával. Nehéz ezt szavakkal kifejezni, nem csak csalódott vagyok, fel is vagyok háborodva, valamint a reményvesztettség érzése is bennem van."

A Renault egyelőre nem kommentálta az esetet, Emmanuel Macron, Franciaország elnöke pedig azt mondta, hogy a kormány, mint a Renault fő részvényese, éberen figyeli az eseményeket. A hír hallatára a Renault és a Nissan részvényei is jókorát estek, előbbi árfolyama három éve nem volt olyan alacsony, mint a délelőtti 13%-os esés után.

Hogy a Forma-1-es istállót hosszú távon mennyire fogja érinteni az elnök-vezérigazgató letartóztatása, azt még korai megmondani, a részvények árfolyamának esése mindenesetre jól mutatja, hogy mennyire fontos személy volt a franciákat az 1990-es évek végén sikeresen átstrukturáló, emiatt a „költséggyilkos" becenevet kapó Ghosn, aki nagy támogatója volt az F1-es projektnek. Már a Renault gyári csapatának 2003-as, első újjáélesztése is neki köszönhető, abban az időszakban végül kétszer nyerték meg a pilóták világbajnokságát Fernando Alonsóval, ráadásul mindkétszer konstruktőri bajnokok is lettek.

Ghosn szorgalmazta, hogy a 2010-ben megszűnő gyári csapat 2016-tól ismét vegyen részt az F1-ben.

Korábban azt mondta, hogy a csapat célja 2020-ra visszatérni a dobogó tetejére, mindezt pedig vállalható gazdasági feltételek mellett szeretnék megtenni.