Alonso: Lehet, hogy 2020-ban visszatérek a Forma-1-be

A sportág egyik legjobbja nem lesz ott a 2019-es Ausztrál Nagydíj rajtrácsán, Fernando Alonso búcsúja a jelek szerint azonban nem biztos, hogy végleges a Forma-1-től.

Fernando Alonso jövőre biztosan nem lesz az F1-es mezőny tagja, helyette a sportautó-világbajnokságban (WEC) és az Indianapolis 500-on áll rajthoz. A kétszeres világbajnok jelen állás szerint máshol nem fog versenyezni 2019-ben, mert elmondása szerint pihenésre van szüksége, 2020-ra azonban nem zárta ki, hogy teljes szezont fusson az IndyCarban, valamint azt sem, hogy visszatérjen a Forma-1-be.

Alonso előszeretettel hangoztatta az utóbbi időben, hogy nem az eredménytelenség miatt akasztja szögre az F1-es sisakját, elégedett a pályafutásával, csupán új kihívásra vágyik. Bár a nyilatkozataiból úgy tűnhet, valóban utolsó futamára készül a szezonzáró Abu-dzabi Nagydíjon, mégis maradhatott befejezetlen ügye a száguldó cirkuszban,

a sportautó-vb sanghaji futamán ugyanis nem zárta ki, hogy egy év szünet után visszatérjen a Forma-1-be.

„Újra kell töltenem az akkumulátoraimat, de 2020-ban egy teljes IndyCar-szezon, miként teljes szezon az F1-ben, vagy más sorozatban ott van a lehetőségek között – nyilatkozta a Xinhuának, majd kitért arra is, hogy 2019-ben miért nem akart főállásában a tengerentúlon versenyezni. – Talán 2019 nem a megfelelő idő volt arra, hogy tizenhét versenyen induljak Amerikában mindazzal, amit meg kellett volna tanulnom.”

Korábban azt mondta, hogy a következő szezonra nézve fontosnak tartja, hogy ne az egész évet az ide-oda repkedéssel töltse, és több szabadideje legyen, mint jelenleg, ez azonban nem zárja ki, hogy csak a WEC-ben és az Indy 500-on fog versenyezni. „Lehetséges, hogy máshol is indulok, vannak még kihívások az Indianapolis 500 mellett is. A következő szezonban bejelentjük, de talán karácsonyi ajándék lesz. Tanulmányozni fogom a naptárt, és meglátom, hogy mi az, ami lehetséges. Az F1 után több időm lesz, de azt is szeretném, hogy egyúttal több szabadidőm is legyen.

A spanyol pilóta a 2017-es próbálkozás után másodszor kísérli meg megnyerni az Indy 500-at és elhódítani a Triple Crownt, tavalyi tapasztalatai pedig szerinte növelik az esélyeit erre. „Kulcsfontosságú lesz a tavaly szerzett tapasztalat, mert már ismerem a futamot és az egész eseményt. Hosszú az a két hét, és bár az időmérő és a verseny lebonyolítása könnyűnek tűnik azoknak, akik évek óta csinálják, nekem minden új volt. Az akkori tapasztalat óriási segítség lesz.”