Zsinórban másodszor kapott ki Alonso a sportautó vb-n

Ismét be kellett érnie a második hellyel Fernando Alonsónak és a 8-as rajtszámú Toyota legénységének a sportautó-világbajnokságban (WEC), miután a piros zászlókkal tarkított sanghaji hatóráson kikapott a japánok másik autójától.

Fernando Alonsónak a Brazil Nagydíj és karrierje utolsó F1-es futama között is akadt dolga, a sportautó-világbajnokság (WEC) kínai fordulóján állt rajthoz a Toyota színeiben. A legutóbbi versenyen Japánban a második helyen végzett Nakadzsima Kazuki és Sébastien Buemi oldalán a testvérautó mögött, a cél tehát nem is lehetett más a sanghaji fordulóra, mint visszavágni a José María López, Mike Conway, Kobajasi Kamui triónak.

Japánban a Toyoták négy kört adtak a Rebellion harmadik helyen végző autójának, Alonso azonban már akkor kijelentette, hogy a nem hibrid meghajtást használó riválisok valójában gyorsabbak. A kétszeres világbajnok ezt a véleményét Sanghajban is előszeretettel hangoztatta, a riválisok az időmérőn pedig valóban közelebb kerültek az első rajtsort így is kibérelő Toyotákhoz, amelyeknek extra köröket is be kellett vetniük a pole megszerzéséhez. A nem hibrid meghajtású autók már Fudzsiban is gyorsabbak voltak, itt pedig sokkal gyorsabbak – mondta Alonso. – Az időmérőn teljesen lemerítjük az akkumulátorokat, így több erő áll a rendelkezésünkre, de csak az időmérőn. Az előnyünk mesterséges, valójában sokkal gyorsabbak nálunk."

André Lotterer, a Rebellion versenyzője kétségbe vonta Alonso kijelentéseit, mondván körönként legalább egy másodpercet kellene adniuk a Toyotáknak ahhoz, hogy esélyük legyen a győzelemre. A versenyen valódi ítéletidő várta a csapatokat,

16 percnyi Safety Car mögötti körözés után pedig félbe kellett szakítani a viadalt, mivel többen a csökkentett tempó mellett sem tudták pályán tartani az autójukat.

Nagyjából egy óra elteltével folytatódhatott a körözés, Alonsóék 8-as rajtszámú Toyotája pedig Buemi vezetésével az élre állt, miután a 7-es autóban ülő López szélesre futott a hajtűben.

Nem sokáig élvezhettük azonban a vizes pályán zajló küzdelmet, két óra elteltével ugyanis ismét olyan rosszra fordultak a körülmények, hogy jöhetett az újabb piros zászlós megszakítás. A negyedik óra végéig a Safety Car mögött jutottak el a versenyzők, az utolsó két órára azonban javultak a körülmények, WEC-mércével mérve jöhetett a sprintverseny a célig.

A Toyoták fölénye a korábbi aggodalmak ellenére teljesen nyilvánvaló volt. A 8-as autó vezetett, de csak az első bokszkiállásig, a Buemit váltó Alonsónak ugyanis meg kellett várnia, amíg a bokszutca végén zöldre vált a lámpa, a 7-es Toyota jobban időzített kiállásának köszönhetően átvette az első helyet, előnyét pedig fél percesre növelte a testvérautó előtt. Az utolsó etapban Alonsót váltó Nakadszima valamennyit lefaragott a különbségből, amely a 20 perccel a verseny vége előtt egy baleset miatt pályára lépő Safety Car miatt végül teljesen el is tűnt, az újraindítás után a sorrend azonban már nem változott, a 7-es autó Fudzsi után Sanghajban is nyerni tudott, Alonsóéknak ismét be kellett érnie a második hellyel, a pontversenyben a vezetés azonban továbbra is az övék.

A harmadik pozícióban az SMP Racing 11-es rajtszámú autója futott be egykörös hátrányban Jenson Buttonnal,

aki a japán Super GT bajnoki címének megnyerése után első dobogóját ünnepelhette a WEC-ben.

Az LMP2-ben ismét a Jackie Chan DC Racing nyert, ezúttal Ho-Pin Tung, Gabriel Aubry és Stephane Richelmi végzett az élen. A GTE Pro kategóriában az Aston Martin az első győzelmét ünnepelhette a teljesen új Vantage GTE modellel, amellyel a dán Nicki Thiim-Marco Sörensen duónak az LMP2-ben győztes autót is sikerült megelőznie, hetedikek lettek az összetettben.

A sanghaji fordulóval lezárult a világbajnokság 2019-es naptári éve, a következő versenyhétvégét március 13-15-ig rendezik, a versenyzők a sebringi 1000 mérföldes viadalon csapnak össze. A szezonból még az a verseny, a spái hatórás, valamint a Le Mans-i 24 órás van hátra.