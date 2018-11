Verstappen: Képes lennék a vb-címre hajtani

A Red Bull pilótája szerint elég rutinos már ahhoz, hogy egy jó autóval a világbajnoki címért küzdhessen, és optimista, hogy előbb-utóbb a Honda motor hozzásegíti majd ehhez.

Új korszak kezdődik a Red Bullnál a 2019-es szezontól, mivel 12 évnyi együttműködést lezárva szakítanak a Renault-val, és jövőre a még mindig kiforratlan Honda erőforrással állnak majd rajthoz. Ez Max Verstappennek is lehetőséget nyújthat, hogy a motor feljavulása esetén valódi élpilótává váljon.

Verstappen hibák sorozatával kezdte az idei szezont, de az utolsó 10 verseny során csak a világbajnok Lewis Hamilton gyűjtött nála több pontot. A holland pilóta úgy véli, elég rutinos már ahhoz, hogy a világbajnoki címre is ráhajtson, de ő is tudja, hogy ehhez megfelelő autóra is szüksége van.

„Szerintem képes lennék erre, mert már majdnem négy szezont teljesítettem, és például Lewis már az első szezonja során is küzdött a bajnoki címért – összegzett. – Az ember ezt nem tudhatja. Ő vajon tudta? Talán igen, talán nem, de amint az ember [jó] autót kap maga alá, mindenképpen ráhajt, mert az autók dominanciáját elnézve, ilyenkor csak a csapattárssal kell megküzdeni.”

Az sohasem teljesen világos, hogy valaki felkészült-e vagy sem. Amikor az ember megkapja az autóját, próbálja a lehető leggyorsabban vezetni, és ha az az autó a leggyorsabb, akkor normális esetben győz vagy 2. helyezett lesz.”

Verstappen nem támaszt a Hondával szemben túl magas elvárásokat, szerinte a szezon elején még mindig lemaradásban lesznek a teljesítmény terén, „de biztosan jobb lesz annál, amink most van.” Elismerte, azt sem tudhatja, hogy az ellenfelek mennyit fejlődnek a következő szezonig, de azt már most sejti, hogy a szezon elején a lehető legtöbb pontot kell majd begyűjtenie.

A holland pilóta ambícióit segítheti, hogy a Honda kiterjesztette az együttműködését a turbófejlesztés terén az IHI nevű japán vállalattal. A felek már 2015 óta összedolgoznak, de most mélyítették a kapcsolatukat, ettől Morijama Kacuhide, a Honda kommunikációs igazgatója „jelentős előrelépést” vár a teljesítmény terén.

Az IHI a turbinafejlesztés egyik legjobbja, a megoldásaikat gőzturbinák és hajók esetében is használják.

Kavaszaki Josinori az IHI részéről elmondta, a turbófejlesztés felgyorsítása révén arra törekednek, hogy a Honda erőforrása a mezőny legjobbja legyen. „Reméljük, hogy a 2019-es szezontól a Honda erőforrása az IHI turbójával olyan teljesítményt nyújt majd, ami lenyűgözte a motorsportok rajongóit a ’80-as és a ’90-es években” – utalt a McLaren-Honda dicsőséges korszakára.