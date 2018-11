Évekig úgy tűnt, hogy Robert Kubica soha többet nem versenyezhet a Forma-1-ben, jelen állás szerint azonban minden jel arra utal, hogy jövőre a Williams pilótája lesz.

Nagyon úgy néz ki, hogy megtörténik a nagy visszatérés és Robert Kubica 2011-es horrorsérülése után jövőre versenyzői ülést kap a száguldó cirkuszban. A lengyel pilóta egy lengyelországi szimpóziumon úgy nyilatkozott, hogy már meghozta a döntést a 2019-es szezonnal kapcsolatban és reméli, hogy a Williams autójával versenyezhet jövőre. Az Auto Motor und Sport úgy tudja, hogy már csak az apróbb részletek tisztázására van szükség.

Kubica legutóbb 2010-ben versenyzett a Forma-1-ben, tavaly azonban minden eddiginél közelebb került a visszatéréshez, a Williams végül azonban Szergej Szirotkint választotta helyette az idei szezonra. A lengyel a grove-iak harmadik számú pilótájaként tevékenykedett az idén, de

nagyon úgy tűnik, hogy 2019-re versenyzővé léptetik elő.

„A Williamsnél versenyzem-e jövőre? Remélem. Hivatalosan két csapatnál van kiadó hely, a Toro Rossóhoz pedig egyértelmű, hogy nem megyek – mondta Kubica. – Ez az időszak nagyon intenzív, sok dolog történik. Nem arról van szó, hogy én vagy más emberek csak jól szórakoznak és nem akarunk bejelentést tenni. Mindenkinek meg kell hoznia a maga döntéseit.

Nyíltan kimondtam, hogy a magam részéről határidőt szabtam, a döntésemet pedig már meghoztam."

Ennél többet azonban nem árult el, csak sejtelmesen hozzátette, hogy nem kizárólag a Williamsen múlik, hogy megkapja-e az ülést a következő szezonra. „Nem fogom most elárulni [a döntésemet] a következmények miatt, de úgy gondolom, hogy hamarosan kiderül, mit fogok csinálni jövőre. Nem minden tőlem függ, de azt is mondhatom, hogy nem is minden a Williamstől."

Kubica másik opciója valószínűleg a Ferrari fejlesztőpilótai állása lehetett. Az Auto Motor und Sport értesülései szerint a lengyel williamses szerződésének esélye 90% fölött van, ami azt jelenti, hogy Esteban Ocon a Mercedes harmadik számú pilótája lesz, miután a grove-iak által kért összeg túl magas volt a címvédőnek, amely még a motorok árának leszállításával sem tudta bejuttatni támogatottját a csapathoz. A pénz az pénz függetlenül attól, hogy miként tesszük elérhetővé, azonban nem tudunk az általuk elvárt mértékben invesztálni, nem adhatjuk meg, amit akarnak. [Ocon] a mi, a Force India és talán a Williams tesztpilótája lehet, valamint sokat fog a szimulátorban dolgozni" – nyilatkozta Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke a Globonak Brazíliában.

Kubica lengyel állami támogatással térhet vissza az F1-be, a Williams által az ülésért kért összeget így teremti elő, az AMuS pedig úgy tudja, hogy már csak az olyan részletek tisztázása van hátra, mint hogy mennyi pénteki első szabadedzésről hajlandó lemondani egy harmadik fél számára. Kubica a hírek szerint minél kevesebb alkalommal szeretne a partvonalra ülni, hogy a lehető legtöbb szerepléssel viszonozza a támogatást, a Williams azonban egy tehetős pilótának szeretné értékesíteni a pénteki gyakorlásokat.