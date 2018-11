Hamilton új helyszínek helyett több tradicionális F1-es futamot akar

Lewis Hamilton nem nézi jó szemmel, hogy a hagyományos versenyek kárára olyan országokba viszik az F1-es futamokat, amelyeknek nincsenek hagyományai a sportágban.

A Vietnámi Nagydíj tető alá hozása a Liberty Media reményei szerint csak az első lépés volt olyan új országok felé, amelyekben eddig még nem rendeztek Forma-1-es versenyt. A száguldó cirkusz jogtulajdonosa szeretné követni az elmúlt 10-15 évben látott trendet és bővíteni a sportág ismertségét világszerte, Lewis Hamilton azonban nem feltétlenül ért egyet ezzel a szemlélettel, szerinte a tradicionális helyszíneken kellene a mostaninál több versenyt rendezni.

Bahrein, Kína, Törökország, Szingapúr, Abu-dzabi, Dél-Korea, India, Oroszország, Azerbajdzsán. Ezekbe, a motorsport-hagyományokkal alig, vagy egyáltalán nem rendelkező országoka látogatott el a Forma-1 2004 óta, és bár Törökországban, Indiában és Dél-Koreában már nem rendeznek versenyt, a Liberty Media célja, hogy további, eddig a naptárban nem szereplő helyszínekre vigye el az F1-et.

Lewis Hamilton ezen törekvéseket látva nem örül kimondottan, ő inkább a hagyományos futamokat részesíti előnyben.

„Versenyzői oldalról nem tudom, hogy mennyire fontos új országokba látogatni – nyilatkozta a BBC-nek. – Ha lenne egy versenyünk Silverstone-ban, egy másik pedig Londonban, az elég klassz lenne. A versenyzésnek nagy történelme van Angliában, Németországban, Olaszországban, újabban pedig az Egyesült Államokban is egyre jobb a helyzet. Ezeken a helyszíneken azonban csak évi egy versenyt rendeznek, ha rajtam múlna, ezekbe az országokba megpróbálnék több futamot vinni. Lehetne Német Nagydíjunk, meg egy másik futam Berlinben. Szerintem olyan városokhoz kötni a versenyeket, ahol sok ember él, valószínűleg jó dolog lenne. Nem feltétlenül szükséges olyan országokba mennünk, ahol keveset tudnak a Forma-1-ről."

A 2020-as Vietnámi Nagydíj ilyen országban lesz, miként korábban a török, vagy az indiai futam is ilyen volt, nem is nyerték el az ötszörös világbajnok tetszését. „Voltam korábban Vietnámban, gyönyörű hely. Indiában is voltam, ahol furcsa volt a verseny, mert nagyon szegény ország, mégis ott volt ez a hatalmas és gyönyörű pálya a semmi közepén. Nagyon ellentmondásosan éreztem magam azon a nagydíjon. Voltunk Törökországban is, ahová szinte senki nem jött el megnézni a versenyt. Klassz pálya, klassz hétvége, de gyenge közönség."

Hamilton az Instagramon magyarázta meg az India Nagydíjjal kapcsolatos nyilatkozatát