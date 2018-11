Ricciardo tagadja, hogy a pechsorozat miatt megy el a Red Bulltól

A Red Bulltól búcsúzó pilóta szerint nincs összefüggés a gyakori kiesések és az átigazolása között. Alain Prost elárulta, az ausztrál versenyző kopogtatott náluk.

Az Abu-dzabi Nagydíj után búcsút mond Daniel Ricciardo a Red Bullnak, ami bejuttatta őt az F1-be, de a világbajnoki címre esélyes autót nem tudott adni neki az elmúlt öt év során. Ricciardo mindenkit meglepett, amikor augusztus elején, a Magyar Nagydíj után bejelentette, hogy a Renault-hoz igazol, ahol jövőre nem számíthat még az ideihez hasonló eredményekre sem.

Ricciardo a Red Bullnál töltött évei során végig Renault erőforrásokkal versenyzett, többször is megkeserítették az életét a műszaki hibák, amelyek egy részét a motorok okozták. Az ausztrál versenyző a bejelentése előtt már négyszer kiesett az idén, és azóta is négyszer állt ki a versenyből, de egyéb meghibásodások miatt rajtbüntetéseket is kapott.

„A 2018-as [szezon] után a balszerencse el fog tűnni – reménykedett. – Szerintem a rossz szerencse 2018-ban marad. Már a mostani pechsorozat előtt is csábított az átigazolás, és az, hogy kipróbáljak valami mást. Igazából, az, hogy a versenyek jól alakulnak vagy úgy, ahogy történtek, nem hiszem, hogy befolyásolta volna a megérzésemet a jövő évvel kapcsolatban.”

Ricciardo tisztában van azzal, hogy a Renault még mindig az építkezés fázisában van, és jövőre nem számíthat győzelemre, sőt, még dobogós helyekre sem lesz sok esélye.

„Mindenképpen izgatott vagyok a változás és az új kihívás miatt – nyilatkozta. – Szerintem részben azért, mert próbálok jó eredménnyel zárni, és azért is, mert várom már, hogy véget érjen az év, és jövőre az új csapatnál kezdhessek” – utalt a Renault-ra, ahol a Le Mans-i 24 órás verseny korábbi győztese, Nico Hülkenberg lesz a csapattársa.

A Renault már korábban is kivetette a hálóját Ricciardóra, tavaly Cyril Abiteboul felvetette a Red Bullnak, hogy adják át őt cserében azért, hogy belemennek a Toro Rossóval kötött szerződés felbontásába, de akkor csak Carlos Sainz elengedéséhez járultak hozzá. Ricciardo most pont a spanyol pilóta helyére érkezik, Alain Prost szerint saját indíttatásból.

Az tetszett neki a Renault-val kapcsolatban, hogy egy új projektbe szállhat be annak ellenére is, hogy a Red Bullhoz képest kevésbé lesz versenyképes

– nyilatkozta a csapat tanácsadója a L’Équipe-nek. – Az idén nyáron ő keresett meg minket, kissé meg is lepett. 15 nap alatt elrendeztünk mindent. Daniel kedves, pozitív hozzáállású srác, nagyon jó az imázsa” – tette hozzá a korábbi négyszeres világbajnok.