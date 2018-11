Az F1 fellépését kérik egy bahreini tüntető bebörtönzése miatt

Bahreinben hároméves börtönre ítéltek egy nőt, miután a Facebookon az ország F1-es versenye ellen tiltakozott. A Bahreini Jogokért és Demokráciáért Intézet igazgatója elvárja, hogy akár a jövő évi futamot is töröljék, ha az kell a szabadon bocsátásához.

A Forma-1 először szólalt meg a 2017-ben a Bahreini Nagydíj elleni tüntetés miatt bebörtönzött Najah Yusuf ügyében, és kifejezte aggodalmát amiatt, hogy a Facebookon a verseny ellen felszólaló nőt hároméves börtönbüntetésre ítélték a bahreini hatóságok. Ez azért is nagy szó, mert az F1 tradicionálisan igyekszik tartózkodni mindenféle politikával vagy az emberi jogokkal kapcsolatos megnyilvánulástól, ezúttal azonban ritka kivételt tett.

Bahrein nem először került negatív módon a figyelem középpontjába a Forma-1-es versenyével kapcsolatban, az országban uralkodó állapotok miatt 2011-ben egyszer már a nagydíjat is törölni kellett a naptárból.

Najah Ahmed Yusuf 2017 áprilisában több Facebook-posztban bírálta a hatalmat és a Forma-1-es versenyt, ami miatt állítása szerint megverték és megerőszakolták, majd börtönbe zárták.

Posztjaiban azt írta, hogy „mondjunk nemet a Forma-1-re a megszállt Bahreini földön", valamint azt állította, hogy az F1-es futam csupán azt a célt szolgálja, hogy az uralkodó család „tisztára mossa a bűnlajstromát és az emberi jogok ellen elkövetett bűntetteit." Egy héttel később, állítása szerint megverték és szexuálisan bántalmazták, majd ügyvéd jelenléte nélkül aláírattak vele egy előre elkészített vallomást, ami alapján hároméves börtönbüntetést kapott.

Az emberi jogokat védő csoportok először márciusban értesítették az F1-et, ők azonban csak a Liberális Demokrata Párt egyik politikusának, majd a Bahreini Jogokért és Demokráciáért Intézetnek a levele után fejezték ki aggodalmukat az ítélet miatt. Aggódunk a 2017-es Forma-1-es Bahreini Nagydíj megrendezése ellen irányuló kommentek nyomán hozott bírósági ítélet miatt, ezt bahreini kollégáinknak is elmondtuk a jelenleg is zajló vizsgálat során – írta Sacha Woodward Hill, az F1 általános tanácsadója. – A Forma-1 világszerte elkötelezett a nemzetközi emberi jogok tisztelete iránt. Ennek részeként arra számítunk, hogy aki egy Forma-1-es versenyt felhasználva szeretné békésen kifejezni a véleményét, az ezt büntetés nélkül teheti meg az esemény előtt, alatt és után is."

A 2011-es versenyt az országban az emberi jogokért zajló tüntetések és az alattuk történt összecsapások miatt törölték, de a 2012-es futam sem volt zavargásoktól mentes, a kormány ellen tüntetők elárasztották az egyik fontos közlekedési útvonalat, hogy azzal megpróbálják meghiúsítani a futamrendezést. A tüntetők 2014-ben és 2015-ben is demonstrációt szerveztek a verseny idejére.

A jogvédők azt állítják, hogy Yusufot a börtönben is megverték, például akkor, amikor a brit parlamentben napirendre került az ügye, Sayed Ahmed Alwadaei, a Bahreini Jogokért és Demokráciáért Intézet igazgatója pedig a Guardiannak nyilatkozva cselekvésre szólította fel a Forma-1-et. „A Forma-1 hatalommal bír, azzal pedig, hogy nem tesznek semmit, cinkossá válnak Najah szenvedéseiben – mondta Alwadaei. – Minden hatalmukat be kell vetniük azért, hogy a gyalázkodó üzleti partnerük azonnal és feltétel nélkül szabadon bocsássa Najaht. Ha ehhez az kell, hogy töröljék a 2019-es Bahreini Nagydíjat, ám legyen."

A bahreini kormány kitart azon álláspontja mellett, mely szerint a nőt azért csukták le, mert a kormány megbuktatására buzdította az embereket.

Ezenkívül komolyan veszik a bántalmazással kapcsolatban felmerült vádakat, és kivizsgálják az ügyet. „A királyságban minden egyénnek garantálva van az igazságos és az egyenlő bánásmód a büntetőjogi rendszer keretein belül, jogi képviselő jelenlétével és a több csatornán keresztül történő fellebbezés lehetőségével minden szakaszban. Az ország alkotmánya védi a szólásszabadságot és a szabad véleménynyilvánítás, valamint a békés tiltakozás jogát. Senkit sem záratunk be azért, mert kifejezi a poltikai nézeteit" – mondta Fahad al-Binali, a külügyminisztérium első titkára.