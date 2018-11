Alonso csapatot indít a Renault utánpótlás-sorozatában

A Fernando Alonso nevével fémjelzett FA Racing a Forma-4, a gokart és az e-sport után szintet lép, és jövőre a Formula Renault Eurocupban is megméreti magát. A kétszeres világbajnok örül, hogy folytatódik régre visszanyúló közös története a franciákkal.

Fernando Alonso F1-es karrierje sok tekintetben összefonódott a Renault-val, a spanyol már a 2000-es évek elején a franciák gyári csapatának tesztpilótája volt, később pedig első futamgyőzelmét, első pole pozícióját, majd mindkét világbajnoki címét a Renault-val nyerte, amelynél utoljára 2009-ben versenyzett. Utolsó F1-es szezonjára aztán ismét kapcsolatba került a gyártóval, miután a McLaren megszakította együttműködését a Hondával, jövőre azonban nem saját pályafutása, hanem a nevét viselő csapat révén dolgozhat együtt a Renault-val.

A Renault bejelentette azon tíz csapat névsorát, amely elindulhat a Formula Renault Eurocup 2019-es szezonjában.

Az istállók között három, a sorozatban korábban nem szereplő gárda neve is ott van, az egyikük pedig az FA Racing, Fernando Alonso saját csapata lesz.

„Valódi kitüntetés, hogy az FA Racing by Drivexet is beválasztották a 2019-es szezonra. A legkeményebb F1-es ellenfeleim közül többen is ebből a sorozatból kerültek ki, ez mutatja, hogy mennyire versenyképes a bajnokság” – mondta Alonso. A gokart, az e-sport és az F4 után a Formula Renault volt a logikus lépés az FA Racing fejlődésében. Az új autó érkezése megteremtette a lehetőséget, hogy a többi csapattal azonos szintről induljunk, most pedig buzgón várjuk, hogy a rajtrácson legyünk és megmutassuk, hogy milyen fából faragtak minket. A személyes megjegyzésem pedig az, hogy nagy öröm folytatni a közös történetemet a Renault-val."

Az új autó, amire Alonso is célzott eredetileg azzal a céllal készült, hogy a Renault utánpótlás-szériája legyen az FIA hivatalos regionális F3-as sorozata, ezt a jogot azonban végül az olasz szövetség kapta. A Renault ennek ellenére bevezeti az új versenygépet, amelyet 1,8 literes turbófeltöltős Megane RS-motor hajt és 270-300 lóerő leadására képes, valamint a sorozat történetében először már glória is megtalálható rajta.

A Formula Renault Eurocup többek között a Hungaroringre is ellátogat, mint tette azt korábban a megszűnt World Series by Renault betétfutamaként, akkor még Formula Renault 2.0 néven. A versenyhétvégék lebonyolítása pedig változatlan marad, két 50 perces tesztből, két 30 perces időmérőből, és két 30 perc plusz egy körös futamból áll majd.

Változás a Renault F1-es csapatában

A franciák bejelentették, hogy a következő évtől Thierry Koskas váltja Jerome Stollt az F1-es istállót is magába foglaló Renault Sport Racing elnöki székében, január 1-jétől ő jelent majd közvetlenül Carlos Ghosn-nek, a Renault vezérigazgatójának.

Koskas 1997 óta dolgozik a Renault-nál, 2016 elején nevezték ki a kereskedelmi és marketingosztály ügyvezető alelnökévé, időközben pedig a gyártó igazgatótanácsának tagja is lett. A Renault közleménye szerint feladata az lesz, hogy a „csapatot a legmagasabb szintre emelje a fegyelmezettség terén és megerősítse az F1 hozzájárulását a Renault márka ismertségéhez."

A leváltott Stoll 1980 óta volt a franciák kötelékének tagja, a Renault Sport Racing elnökségét pedig 2016 elején vette át, jövőre lesz 65 éves. Irányítása alatt a csapat a kilencedik helyen végzett abban az évben a konstruktőrök között, tavaly előrelépett hatodiknak, az idei szezont pedig minden valószínűség szerint negyedikként fogja zárni, jóllehet ebben a Force India pontjainak elvétele is a segítségére volt.

Juniorprogramot indít a Sauber

A svájci istállónak korábban nem volt olyan programja, amelyben kimondottan fiatal pilóták fejlesztésére koncentrált, helyette ő szolgált a Ferrari juniorcsapataként és adott lehetőséget Charles Leclerc-nek a bizonyításra. Ugyanakkor a múltban is mindig támogatta a fiatal versenyzőket, például Kimi Räikkönen és Sebastian Vettel is így került a Forma-1-be.

A svájciak a Charouz Racing Systemmel kötöttek partneri kapcsolatot. A Charouz 2018-tól vesz részt a Forma-2-ben, korábban a megszűnt Formula V8 3.5-ben versenyzett, jövőre pedig a GP3-at felváltó F3-ban is indít csapatot a meglévő ADAC és olasz F4-es bajnokságban futó együttesek mellett. A Sauber leendő támogatottjai ezekben a sorozatokban pallérozódhatnak az F1 felé vezető úton, a program központja a Charouz csehországi főhadiszállásán lesz.