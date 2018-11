Ross Brawn szerint az idén túl sok olyan verseny volt, amikor a pilóták nehezen tudták megelőzni egymást. Jövőre javulást ígér.

Nagyon izgalmasan alakultak az F1 futamai az amerikai kontinensen, azonban a szezon során több olyan alkalom is akadt, amikor a pilóták nehezen tudták megelőzni egymást. Az elégedetlenségüknek a Brazil Nagydíj előtt egy szakszervezeti ülésen is hangot adtak, ezen vendégként részt vett az FIA és a Liberty Media is egy-egy delegációval.

Ross Brawn, az F1 sportért felelős ügyvezetője szerint a Brazil Nagydíj is kiderült, hogy amikor két autó hasonló teljesítményre képes „az előzés szinte lehetetlen”, ez véleménye szerint „felveti a kérdést, hogyan lehetne megkönnyíteni az elöl haladó autó támadását.” Az előzés problémája már nem új, lényegében évtizedek, az aerodinamika elterjedése óta téma ez az F1-ben.

„2018-ban jelentős előrelépéseket tettünk a jövő évi technikai szabályok meghatározása terén, különösen az első szárny kulcsfontosságú területén, és az elmúlt hetek során kidolgoztuk a pontos részleteket – mondta Brawn. – A szimulációs munkánk, és a csapatoktól kapott [adatok] szerint a hatás mérhető, még akkor is, ha

tisztában vagyunk azzal, hogy az igazi bizonyíték csak márciusban, az Ausztrál Nagydíjon lesz meg.”

Brawn leszögezte, hogy a jövő évi szabálymódosítások fontos lépések, de nem annyira átfogók, mint amiket 2021-re terveznek. „Az idén a Forma-1-ben akadt nagyon izgalmas versenyzés, nekem rögtön Baku, Sanghaj, Silverstone és Mexikóváros jut az eszembe, és minden jel arra mutat, hogy ez jövőre is folytatódni fog.”

A Red Bull háza táján nem ennyire optimisták, Tobias Grüner, az Auto Motor und Sport tudósítója szerint a Red Bull 15 millió pluszköltséggel számol a szabályváltozás miatt, és „azt gyanítják, hogy ennek nulla hatása lesz az előzésekre.” Ezt Helmut Marko, a vállalat motorsport tanácsadója is megerősítette.

A szimulációink azt mutatják, hogy semmi sem változik. Az előzés ugyanolyan nehéz. Ezzel az egésszel csak a pénzt költjük.”

Franz Tost, a Toro Rosso csapatfőnöke is azt nyilatkozta, hogy a szélcsatornában mért eredményeik szerint nem hiszi, hogy könnyebb lesz előzni. „A következő szezon elejére a csapatok hasonló szintű leszorítóerővel rendelkeznek majd, mint most” – összegzett az osztrák szakember.