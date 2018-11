Mercedes: A következő év még keményebb lesz

Hazatért a Mercedes csapata a Brazil Nagydíjról, angliai gyáraikban ünnepelték zsinórban ötödik világbajnoki címüket. Niki Laudának is üzentek.

Az eredményekből nem látszik, de a Mercedesnél úgy érzik, alaposan megszenvedtek az idei világbajnoki győzelemért, amivel az örökranglistán beérték a Ferrarit. Eddig mindössze az olasz istálló volt képes arra, hogy zsinórban öt konstruktőri világbajnoki címet nyerjen 1999 és 2004 között, most a Mercedes is felzárkózott melléjük.

„Ez a szezon volt a legnagyobb kihívás, amivel szembe néztünk az elmúlt 5 év során – nyilatkozta Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke a Sky Sportsnak. – Afelől viszont nincs kétségem, hogy a következő még nehezebb lesz” – vélte az osztrák szakember, aki 2013-tól csatlakozott a csapathoz, 2014-től pedig folyamatosan nyer.

A Mercedes elsősorban a nyári és kora őszi futamok során húzott el a Ferraritól, az előző két versenyen pedig a Red Bull volt az elsőszámú kihívójuk. A Brazil Nagydíjat nagy szerencsével megnyerő Lewis Hamilton is úgy véli, a Red Bull jövőre még erősebb lehet, és szerinte „a sportágnak nagyszerű lenne, ha a Red Bull is jobban beleszólna a csatába.”

A Red Bull ifjú tehetsége, Max Verstappen a Mexikói Nagydíjat megnyerte, Brazíliában pedig az élen haladva ütközött a lekörözött Esteban Oconnal.

Max igazán jól vezetett az idén, és csodálatos fiatal tehetség. Várom már a további csatákat. A motorgondok miatt Brazíliában nem igazán küzdhettem vele, de várom már a napot, amikor ez eljön.”

Hazaérkezésük apropóján természetesen a Mercedes pilótái és a gyárak menedzsmentje is kiemelte az együttműködés és az összedolgozás fontosságát. Hamilton azt kérte mindenkitől, hogy maradjon meg a lendület, és továbbra is keressék a fejlődés lehetőségét, és köszönetet mondott az autóért, amivel szerinte olyan képességeket is kihozott magából, amikről korábban csak sejtette, hogy megvannak.

A közös fotók során a gyárak összes dolgozója piros baseball sapkát viselt a tüdőtranszplantáció után gyógyuló Niki Lauda tiszteletére. Wolff elmondta, ha Lauda most velük lehetne, valószínűleg azt mondaná, ne legyenek olyan „átkozottul érzelgősek”, és kijelentette, nagyon várják, hogy a korábbi háromszoros világbajnok visszatérjen hozzájuk.

James Allison, a Mercedes technikai igazgatója szerint a Ferrari az idén többször „rendesen elverte” a Mercedest, Andy Cowell motorfőnök pedig úgy vélte, az erőforrás terén is néha hátrányba kerültek.

„Ez az év különösen kemény volt, a szezon bizonyos időszakai során lemaradásban voltunk az erőforrás terén, nem mindig volt akkora a teljesítményünk, mint a vörös autóké, és annyira megbízhatók sem voltunk, mint szerettük volna. Azt viszont tudtuk, hogy ezt meg fogjuk oldani, és mindent bele fogunk adni, hogy jövőre még erősebben térjünk vissza.”