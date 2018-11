A Brazil Nagydíj időmérőjén Sebastian Vettellel történt szokatlan incidens után többekben felmerült, hogy a jövőben változtatni kell a szabályokon, Charlie Whiting versenyigazgató azonban másként gondolja.

Noha Daniel Ricciardo a Brazil Nagydíj után azt vetítette előre, hogy a szezonzáró futam versenyzői eligazításán szóba fog kerülni Sebastian Vettel mérlegelésnél történt esete, mert szerinte valamit tenni kell a szabályokkal, hogy az FIA ne tudjon kibabrláni senkivel, Charlie Whiting úgy véli, nincs szükség változtatásra. Az F1 versenyigazgatója már korábban is közölte a csapatokkal, hogy az ilyen eseteket bele kell kalkulálniuk a változók közé, ez ugyanúgy a játék része.

Vettel az időmérő második szakaszának kezdete után csapattársával egyetemben már egy felvezető kör után a bokszba hajtott, hogy a szuperlágy gumikat lágyakra cserélje. A többiek nem kockáztattak, a közelgő eső miatt minél lágyabb keveréken és minél hamarabb szerettek volna mért kört futni, a Ferrarinál azonban vállalták a rizikót. A négyszeres világbajnok azért volt türelmetlen, amiért a kerékcserére behajtva kiintették mérlegelésre, mert nem akart időt vesztegetni és pórul járni az eső miatt.

Az eset után Vettel megjegyezte, hogy szerinte ilyen helyzetben igazságtalan bárkit is kiinteni, Daniel Ricciardo pedig osztotta ezt a nézetet.

Charlie Whiting szerint azonban semmi igazságtalanság nincs az ilyen helyzetben, a csapatoknak tudomásul kell venniük, hogy ha a bokszba hajtanak, ilyesmi bizony megtörténhet.

„Nyilvánvalóan az idegesítette Sebastiant, hogy meg kellett állnia. Ezt előre tudják, számításba kellene venniük, mindig ezt mondom a csapatoknak. Azt kellene mondaniuk, hogy »ha ezt tesszük, akkor kihívhatnak minket mérlegelésre, úgyhogy hozzá kell adnunk egy percet.« Ezt mindig bele kellene kalkulálniuk."

Ezen a szurkolói felvételen látszik, ami a közvetítésből kimaradt, azaz, hogy Vettel miként rongálta meg a mérleget, amikor lehajtott róla