Vb-címét féltve mellőzte a Mercedes a vitatott felniket

Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke a Brazil Nagydíj után beismerte, hogy a Ferrari óvásától tartva nem használták a továbbra is vitát kiváltó felniket.

A Brazil Nagydíjon már alig esett szó a Mercedes trükkös felnimegoldásáról, ez pedig nem volt véletlen, a zsinórban ötödik konstruktőri világbajnoki címét Interlagosban bebiztosító istálló ugyanis sorozatban a harmadik futamon sem használta a lyukacsos felniket. Toto Wolff csapatfőnök a verseny után beismerte, hogy azért tekintettek el a gumik hűtésében fontos szerepet játszó lyukak alkalmazásától, mert nem szerették volna, ha még hetekig azon kellene aggódniuk, hogy megnyerték-e a világbajnoki címet.

A Ferrari továbbra is szabályellenesnek tartja a Mercedes először a Belga Nagydíjon bevetett felnijét, mondván azok mozgó aerodinamikai elemnek minősülnek. A világbajnok istálló már Austinban, majd Mexikóban, és legutóbb Interlagosban is eltekintett a lyukacsos változat használatától, mert azzal lehetőséget adott volna a vörösöknek az óvásra. „Nem szerettünk volna semmilyen változót egy olyan bajnokságban, amivel gyakorlatilag csak be kellett kocognunk a célba” – mondta Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnüke. Nem szerettük volna, ha egy óvás miatt hetekig elhúzódik a döntés, miközben mi úgy gondoljuk, hogy a lyukak elsődlegesen nem a teljesítmény javításáért felelősek."

A felnik használatának mellőzése óta a Mercedes látványosan elkezdett szenvedni a gumikezelés terén, Mexikóban a szezonjuk legrosszabb teljesítményével rukkoltak elő, Wolff szerint ennek azonban nincs köze a lyukak bezárásához. „Mindenkit biztosíthatok róla, hogy az értékeléseink szerint az utóbbi három futamon látott gondjaink nem a felnihez köthetőek, sokkal inkább összetett gondról van szó. A Brazil Nagydíjon sok másik autó, köztük Vettel is nagy mértékben szenvedett ezeken az abroncsokon. Kimi esetében egy kicsit jobb volt a helyzet, de nem sokkal. A Red Bull volt az egyedüli, amely erősnek tűnt a versenyen, ők viszont gyengék voltak az időmérőn, úgyhogy valószínűleg kompromisszummal érték ezt el."

Érdekes animáció arról, hogy a lyukacsos megoldás miként segít abban, hogy elvezesse a felniben keletkező hőt, megakadályozva a gumi szerkezetének túlzott felmelegedését

A felügyelők Mexikó előtt szabályosnak minősítették a felniket a jelenlegi formájukban, a Mercedest azonban ez sem győzte meg a használatról, mivel az óvás lehetőségét egy állásfoglalás még nem veti el. Charlie Whiting, az F1 versenyigazgatója korábban azt mondta, hogy a technikai munkacsoport Brazil Nagydíj előtti ülésén napirendre kerül a téma, mert úgy szeretnék módosítani a szabályokat, hogy azok mindenki számára egyértelműek legyenek.

Végül mégsem egyeztettek a Mercedes felnijeiről, azt csak a szezon után fogják megtenni, mert Whiting a felügyelők állásfoglalását elengendőnek tartja a helyzet pillanatnyi tisztázásához.

„Egy technikai állásfoglalást adtunk, amit a hasonló esetekben ezután is alkalmazni fogunk. Időközben azonban, amint elült a porfelhő a szezon fölül, tenni fogunk valamit a technikai munkacsoporttal közösen" – mondta Whiting.