Ross Brawn, az F1 sportért felelős igazgatója is megszólalt a Brazil Nagydíj két legvitatottabb jelenetével kapcsolatban, és biztos benne, hogy mindkét érintett tanulni fog hibájából.

Ahány vélemény, annyiféle álláspont született már a Max Verstappen és Esteban Ocon között történt brazíliai ütközésről. Természetesen Ross Brawn, az F1 sportért felelős igazgatója is kitért a két fiatal pilóta összecsapására szokásos futamértékelőjében, és míg az ütközésért inkább Ocont, a verseny után történt lökdösődésért már Verstappent tartotta felelősnek. Brawn és a versenyigazgató Charlie Whiting is hangsúlyozta, a francia jogosan szerette volna visszavenni a körét a Red Bulltól, de azt a lehető legrosszabb módon próbálta megtenni.

Ross Brawn maga is átélt már olyat, hogy az egyik versenyzője az autóból kiszállva próbált elégtételt venni egy vetélytársán, elég csak a Michael Schumacher és David Coulthard között történt 1998-as spái balhéra gondolni. Az akkor még a Ferrari technikai igazgatójaként dolgozó, azóta az F1 sportért felelős igazgatójaként a versenyeken jelen levő

Brawn elítéli, amit Verstappen tett, mondván nem lett volna szabad, hogy elragadják az érzelmek.

„Max úgy vezette le a dühét, hogy fizikai kontaktusba került Oconnal a parc fermében. Nem volt valami szép jelenet, és noha érthető, attól még nem elfogadható – írta Brawn. – Az Oconnal történt ütközés csúnya pillanat volt, Max pedig utólag megmutatta, hogy bár hatalmas fejlődésen ment keresztül a karrierje során, még mindig nem tudja kordában tartani az érzelmeit az ilyen helyzetekben. Ez egy lényeges következő lépés lesz. „Biztos vagyok benne, hogy tanulni fog a történtekből, beleértve a kapott büntetést is, ami hozzájárul a fejlődéséhez versenyzőként és férfiként is.”

A lökdösődés

Brawn nem akarta ugyanakkor elhomályosítani a fiatal holland érdemeit, amelyet a futam során szerzett.

Amennyiben nincs az ütközés, valószínűleg megnyerte volna a versenyt, ami az utóbbi 10 évben neki sikerült volna egyedül a második sornál hátrébbról rajtolva.

„Nem szabad elfelejteni, hogy még mindig nagyon fiatal, és bár a viselkedése nem volt jogos, mindannyian megérthetjük a frusztráltságát, amit a baleset, majd a verseny után érzett, mindennek pedig nem szabad kitörölnie a hihetetlen teljesítményt, amit nyújtott. Végtére is az ember nem mindennap előz meg két Ferrarit és két Mercedest, az utóbbi tíz évben pedig senki nem nyerte meg a Brazil Nagydíjat a második sornál hátrébb rajtolva, ő azonban nagyon közel került ehhez.”

Az F1 sportért felelős igazgatója jogosnak tartja Ocon 10 másodperces büntetését is, mondván a franciának abban igaza van, hogy visszaveheti a körét, de ezt egyáltalán nem így kell kivitelezni. Brawn azt sem hiszi, hogy a Force India versenyzőjét pusztán a jobb eredmény elérése vezérelte, a két pilótának ugyanis már gokartos időszakára visszanyúlik nem éppen baráti viszonya, soha sem kedvelték egymást.

Ocon Instagramon később bocsánatot kért Verstappentől, a felügyelők meghallgatása után pedig kézfogással köszönt el egymástól a két pilóta, noha még mindig érződött némi feszültség kettejük között

„Szerintem inkább arról van szó, hogy elragadta a pillanat heve, és nem gondolta végig. Talán mindhalálig harcolni a versenyben vezetővel nem a legjobb ötlet, még akkor sem, ha az történetesen az a pilóta, akivel már többször összecsapott az alsóbb kategóriákban – célzott kettejük rögös múltjára Brawn. – Nem szabad elfelejteniük, hogy példaképek a szurkolóknak és fiataloknak, akik az ő nyomdokaikat szeretnék követni. Összességében a vasárnap jó lecke volt Verstappennek és Oconnak is, olyan, amit nem fognak egyhamar elfelejteni. Ez csak a fejlődésük egy újabb szakasza. Charlie Whiting is csak megerősítette Brawn szavait, egyúttal megindokolta, hogy a felügyelők miért adtak büntetést a franciának, valamint arra is kitért, hogy az ilyen esetekben nem számít, hogy a vezető helyen haladót, vagy egy másik vele körelőnyben levő pilótát üt ki.

„Teljességgel megengedett, hogy visszavegye a körét, ez a múltban is sokszor megtörtént már, de természetesen az ember arra számít, hogy ez biztonságosan történik – mondta Whiting. – Ami ennél is fontosabb, hogy tisztán és küzdelem nélkül kellene lezajlania. Nem lett volna szabad csatáznia, hogy előzzön.”