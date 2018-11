Alonso vergődése a Forma-1 szegénységi bizonyítványa

Sergio Pérez, a Force India versenyzője szerint Fernando Alonso méltatlan búcsúja a Forma-1-től megmutatja, hogy milyen rossz állapotban van jelenleg a sportág.

Vészesen közeledik Fernando Alonso Forma-1-es búcsúja, a Brazil Nagydj után ugyanis már csak egyetlen futam van hátra a kétszeres világbajnok pályafutásából a száguldó cirkuszban. Alonso abban reménykedett Interlagosban, hogy sikerül pontszerzéssel hátat fordítania az F1-nek, erre azonban legutóbb egy pillanatig sem volt esélye, az erőviszonyokat elnézve pedig Abu-dzabiban sem valószínű, hogy lesz, ami a Force India mexikói pilótája szerint mindent elmond a sportág jelenlegi helyzetéről.

Többen, például a honfitárs Carlos Sainz is szót emelt már azért, hogy a Forma-1-re nézve szégyenteljes, hogy Alonso a mezőny végén sínylődik ahelyett, hogy a győzelmekért küzdene. Az idei szezonra is jellemző volt, ami a korábbi évekre, nevezetesen, hogy az élmezőny csapatain kívül másnak semmi esélye nincs a győzelemre.

Sergio Pérez szerint Alonso helyzete tökéletes látlelet a száguldó cirkusz mostani állapotáról.

„Ez megmutatja, hogy mennyire rossz jelenleg az F1 – nyilatkozta Pérez. – A világ egyik legjobb pilótája hétről-hétre a középmezőnyben a pontszerzésért küzd, de ha betennénk egy másik autóba, világbajnok lenne. Itt tart jelenleg a sportág, mindannyian ugyanabban a hajóban evezünk."

Alonso jövőre a sportautó-világbajnokságban (WEC) és az Indianapolis 500-on versenyez, az F1-nek pedig valószínűleg örökre búcsút int, noha akadnak, akik reménykednek a visszatérésében, köztük Pérez is.

„Szerencsés volt a pályafutása során, hogy párszor nagyon versenyképes autóban ült, amelyekkel világbajnokságokat nyerhetett. Nagyon tehetséges, megérdemli az elért sikereket, a legjobbakat kívánom neki. Talán egyszer visszatér, ki tudja?" – tette fel a kérdést Pérez.