Hamilton egyetlen körre volt a kieséstől a Brazil Nagydíjon

A Mercedes csapatfőnöke elárulta, hogy Lewis Hamilton elképesztően közel volt ahhoz, hogy motorhiba miatt kiessen Interlagosban, a probléma megjelenésétől számított egy körön belül az autójának le kellett volna robbannia.

Már a futam alatt a csapatrádióból is kiderült, hogy Lewis Hamiltont a motorja letekerésére utasította a mérnöke, de hogy valójában mennyire súlyos volt a helyzet, azt csak a leintés utáni nyilatkozatokból tudtuk meg. Toto Wolff csapatfőnök kisebb sokkot kapott menet közben, mivel azt hitte, Hamiltonnak fel kell adnia a küzdelmet. Végül nem kellett, a Mercedes zsinórban ötödször nyerte meg a pilóták és konstruktőrök világbajnokságát is, amivel beállította a Ferrari rekordját.

Toto Wolff és Hamilton sem véletlenül örült ennyire a verseny leintése után

Max Verstappen az első bokszkiállása után úgy hagyta állva Lewis Hamilton Mercedesét a célegyenesben, mintha utóbbi ott sem lett volna, a DRS és a friss abroncsok mellett pedig az is a segítségére volt, hogy az ötszörös világbajnok erőforrása nem üzemelt csúcsteljesítményen. Mint később kiderült, a Mercedesnél annak is örülhettek, hogy egyáltalán működött,

az adatok alapján ugyanis arra számítottak, hogy nem fogják befejezni a versenyt.

„Borzasztó versenyünk volt ma tökéletes eredménnyel, Lewis nyert, mi pedig konstruktőri világbajnokok lettünk – értékelt Toto Wolff. – A verseny közepén azt az információt kaptuk, hogy motorhiba fenyegeti Lewis-t, de a srácok a háttérben megoldották. Isten tudja, hogy miként lehet helyrehozni valamit, ami éppen elromlani készül és célba juttatni az autót. Úgyhogy ez a verseny egy rémálom volt a kockás zászlóig."

A nagy örömködésben ledőlt a kordon is, szerencsére senkinek sem lett baja

Kívülről nem lehetett megítélni, hogy a Mercedes csak elővigyázatosságból vett vissza a teljesítményből, vagy pedig komoly gondjuk akadt. Utóbbi volt a helyzet.

Wolff felfedte, hogy a hibaüzenet pillanatában azt hitték, hogy egy körön belül megáll Hamilton alatt az autó.

„Egyszerre tíz csatornát is hallgatok verseny közben, az egyiken pedig egyszer csak annyit hallottam, hogy »Lewis Hamilton erőforrása meghibásodással fenyeget, a következő egy körben el fog romlani«. Csak annyit mondtam, hogy »elnézést, tessék?« Azt mondták, hogy komoly gond van az erőforrással, és a következő körben el fog romlani, de nem romlott, én pedig hagytam őket dolgozni, majd mondtam, hogy ha van egy percük, mondják el, mi történik. Közölték, hogy mindjárt tönkremegy a kipufogó, mindennek túl magas a hőmérséklete, úgyhogy az egész erőforrást letekerték. Utána a hőmérsékletek lementek 1000 fok alá, de a 980 fok még mindig túl magas volt. Az egész borzalmas volt."

Hamilton a pilótafülkében ülve azon túl nem sokat tehetett, hogy betartotta mérnöke utasításait,

a letekert motorral azonban jobban a határon kellett autóznia, hogy maga mögött tartsa Verstappent.

„Folyamatosan beszéltem az autóhoz, »gyerünk, menj tovább, menj tovább«, mert volt ez a motorgondunk, én pedig láttam Maxot a tükörben, úgyhogy időmérős köröket futottam, hogy magam mögött tartsam."

A Mercedes zsinórban ötödször duplázott