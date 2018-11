Alonso és a McLaren saját csapattal megy neki jövőre az Indy 500-nak

Míg tavaly az Andretti Autosport segítségével vettek részt az Indianapolis 500-on, jövőre a McLaren és Fernando Alonso önálló nevezőként indul, de hogy milyen motorral, az egyelőre kérdéses.

A Brazil Nagydíj szombatján a McLaren és Fernando Alonso bejelentette, hogy 2019-ben visszatér a legendás Indianapolis 500-ra. A kétszeres világbajnok célja, hogy a verseny megnyerésével magáénak tudhassa a Triple Crown-t, azaz Graham Hill után a második ember legyen a történelemben, aki az oválpályás futam mellett az F1-es Monacói Nagydíjat és a Le Mans-i 24 órást is megnyerte. Alonso 2017-ben egyszer már részt vett az Indy 500-on, akkor a McLaren az Andretti Autosporttal közösen készítette fel az autóját. Ez jövőre másképp lesz.

Zak Brown közvetlenül a bejelentés után még nem kommentálta, hogy a McLaren milyen motorral indul jövőre, azt azonban megerősítette, hogy

a wokingiak ezúttal nem egy másik csapattal partnerségben, hanem saját erejükből lesznek ott a májusi versenyen.

„Olyan emberekből áll majd a csapat, akik jelenleg nem tagjai az F1-es istállónak, a rendelkezésre álló kapcsolatainkat használva építjük fel és új résztvevőként fogunk indulni" – mondta a McLaren ügyvezetője.

A csapat 2017-ben McLaren Honda Andretti Autosport néven nevezett, a wokingiak azonban szeretnék, ha ezúttal a saját nevükön versenyzhetnének. „Mindig is vágyunk volt McLaren Racingként indulni. Legutóbb olyan rövid idő alatt készültünk fel, hogy ez lehetetlen lett volna. Hat hét telt el a bejelentés és a verseny között, ilyen gyorsan pedig nem lehet felépíteni egy versenycsapatot. A részvényeseink és mi is azt szerettük volna, hogy McLaren Racingként nevezzünk. Ezért tettük meg most a bejelentést, hogy lehetőségünk legyen megteremteni a forrásokat és szerződtetni az embereket a saját csapathoz."

Egyelőre az sem dőlt el, hogy csak Fernando Alonsóval, vagy esetleg egynél több autóval is indulnak-e, Brown nem akarta kommentálni az erre vonatkozó kérdést, ahogyan a motorra vonatkozóakat sem.

Az IndyCarban két motorszállító van jelenleg, a Honda és a Chevrolet. A McLarennel 2017-ben partnerségre lépő Andretti Autosport előbbivel megy, sajtóhírek szerint azonban a japánok nem akartak újra Alonsóval és a McLarennel dolgozni, így a wokingiaknak egyetlen opciója maradt, az, ha a Chevy-t választják. Brown nem akart további részletekbe bocsátkozni, de elmondta, hogy olyan autót akarnak adni Alonsónak, amellyel eséllyel szállhat harcba a győzelemért.